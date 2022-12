Brasil tem 100% de aproveitamento contra africanos em Copas do Mundo

Compartilhe















Quando a Seleção Brasileira entrar em campo nesta sexta-feira contra Camarões, pela terceira rodada da Copa do Mundo do Catar, vai colocar em jogo uma invencibilidade histórica contra equipes africanas na competição. É que o Brasil tem 100% de aproveitamento diante dos times do continente vizinho. A última vez, inclusive, foi contra os camaroneses, em 2014, uma goleada por 4 a 1.

O Brasil entra em campo já classificado para encarar Camarões. Sem tanta pressão, o técnico Tite vai escalar um time alternativo com o objetivo de poupar os principais atletas e também dar bagagem a quem ainda não entrou em campo nesta Copa do Mundo.

A primeira vez que que o Brasil encarou um time africano em Copas foi em 1974, contra o Zaire. A vitória por 3 a 0 contou com gols de Jairzinho, Rivellino e Valdomiro. Foram 12 anos até que uma equipe africana voltasse ao caminho brasileiro. Em 1986, a Seleção derrotou a Argélia por 1 a 0 com gol de Careca.

Brasil e Camarões jogaram pela primeira vez em Copas em 1994 (Foto: Getty Images)

Depois disso, os confrontos ficaram mais frequentes. Em 1994, por exemplo, Brasil e Camarões se enfrentaram, com os brasileiros vencendo por 3 a 0. Os gols foram marcados por Bebeto, Romário e Márcio Santos. Quatro anos depois, uma nova vitória por 3 a 0, só que diante do Marrocos. Essa partida contou com mais um gol de Bebeto, além de outra dupla campeã do mundo: Rivaldo e Ronaldo.

Unifacisa e San Martín jogam por vaga na semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete

Na Alemanha, em 2006, foi a vez do Brasil encarar um time africano no mata-mata. Nas oitavas de final, os brasileiros derrotaram Gana por 3 a 0 com gols Ronaldo, Adriano e Zé Roberto. Na Copa do Mundo seguinte, ainda pela fase de grupos, os brasileiros mediram forças com a Costa do Marfim. Essa partida marcou o primeiro gol sofrido pela Seleção Brasileira contra um time da África em mundiais.

No entanto, nem mesmo o gol de Drogba tirou mais um triunfo brasileiro, que já havia marcado com Luís Fabiano (duas vezes) e Elano.

Já classificado, Brasil busca manter a escrita contra seleções africanas em Copas (Foto: Divulgação / FIFA)

Por fim, o último encontro entre Brasil e seleção africana foi em 2014, na Copa do Mundo em solo brasileiro. No Mané Garrincha, em Brasília, Neymar e companhia venceram Camarões por 4 a 1. Naquela ocasião, o camisa marcou duas vezes, além de Fred e Fernandinho. Matip descontou para os camaroneses.

Nesta sexta-feira, tem mais um encontro entre Brasil e Camarões. Para a Seleção comandada por Tite, vale a classificação com a liderança do Grupo G. E para os africanos, vale um sopro de esperança na vaga para as oitavas de final. A partida começa às 16h, no Estádio Lusail.

