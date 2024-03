Sedurb realiza serviços de manutenção e zeladoria em praças e mercados públicos

20/03/2024 |

15:30 |

79

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb) realiza, até a próxima sexta-feira (22), ações de manutenção e zeladoria em praças, mercados públicos e outros equipamentos como o Shopping 4&400 e Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf). Nesses espaços, estão sendo realizados serviços de pintura, limpeza, retirada de lixo, substituição de lâmpadas, manutenção e outras melhorias.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Rodrigo Trigueiro, recebem os serviços a Praça do Altiplano, Praça Francisco de Assis Carvalho (Altiplano), Praça Comodoro Alexandre (Ponta do Seixas), Praça Maestro João Gadelha de Oliveira Filho (Brisamar), Shopping 4&400 (Varadouro), Cecaf (José Américo) e nos mercados públicos da Torre, Jaguaribe e Miramar.

Rodrigo Trigueiro disse que a iniciativa visa garantir a preservação do patrimônio público e segue cronograma previamente estabelecido para atender os 64 bairros da cidade. O secretário lembrou ainda que as ações também proporcionam uma melhor qualidade de vida à população que frequenta esses espaços públicos diariamente. “João Pessoa possui mais de 200 praças, parques públicos e áreas de convivência, que encantam os moradores e quem a visita, por isso nosso trabalho é feito de forma a atender toda essa demanda, mantendo a cidade sempre aprazível e bem cuidada”, destacou.

Solicitações – A população pode solicitar as ações de manutenção e zeladoria entrando em contato com a Sedurb pelo telefone 3213-6352, e-mail [email protected] ou pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. O App João Pessoa na Palma da Mão é compatível com smartphones que usam sistema operacional Android e IOS e pode ser baixado nas lojas de aplicativos Google Play e/ou App Store. Os pedidos são anexados ao cronograma periódico da Sedurb e atendidos conforme a urgência de cada situação.