Quem tem mais chance de ir às quartas da Copa do Nordeste 2024? Veja os números

A Copa do Nordeste 2024 está em pleno andamento. Composta por 16 clubes, divididos em dois grupos, a disputada Lampions League vai fertilizando sonhos de equipes que almejam o grande título. E com pouco mais da metade da fase de grupos já concluída, as buscas pelas oito vagas às quartas se mantém acentuadas. E nessa altura da competição, quais as chances de classificação à próxima fase? Sobre isso, o Jornal da Paraíba resolveu trazer as probabilidades de avanço dos times baseadas em cálculos matemáticos do site estatístico Chance de Gol.

Quais as chances de classificação na Copa do Nordeste 2024?

Até aqui na Copa do Nordeste 2024, todos os clubes já disputaram cinco partidas e iniciarão a 6ª rodada. De acordo com a tabela da Lampions League, o último jogo da fase de grupos está previsto para acontecer em 27 de março. Segundo o site Chance de Gol, Bahia (99.9%), Fortaleza (99,0%) e Sport (96,4%) têm mais chances de classificação, enquanto o América-RN (5,1%) tem a menor probabilidade de avançar na Copa do Nordeste 2024.

Grupo A

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de

classificação 1 Sport 10 5 3 1 1 9 6 3 96.4 % 2 Ríver 9 5 3 0 2 4 4 0 80.3 % 3 Vitória 8 5 2 2 1 7 5 2 48.9 % 4 CRB 8 5 2 2 1 6 4 2 84.3 % 5 Botafogo PB 8 5 2 2 1 4 3 1 38.2 % 6 Maranhão 8 5 2 2 1 7 7 0 16.8 % 7 Ceará 6 5 1 3 1 5 5 0 30.0 % 8 América RN 4 5 1 1 3 6 10 -4 5.1 %

Grupo B

Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Probab. de

classificação 1 Bahia 12 5 4 0 1 8 3 5 quase 100 % 2 Fortaleza 8 5 2 2 1 7 5 2 99.0 % 3 Altos 6 5 1 3 1 5 5 0 48.6 % 4 Náutico 5 5 1 2 2 4 4 0 50.3 % 5 Treze 5 5 1 2 2 5 7 -2 44.0 % 6 ABC 4 5 0 4 1 7 9 -2 31.5 % 7 Juazeirense 3 5 1 0 4 4 6 -2 10.9 % 8 Itabaiana 3 5 1 0 4 4 9 -5 15.8 %

Saiba como os cálculos da Copa do Nordeste 2024 são feitos

O site Chance de Gol calcula as probabilidades com base nas chances de vitória, empate e derrota para cada uma das partidas que ainda não foram realizadas. A partir de simulações em todos os jogos, são contabilizadas as chances de cada um dos clubes se classificarem ou serem rebaixados. Mas como as probabilidades são calculadas? Cada jogo depende, em suma, da força de cada time. Além disso, outros atributos são considerados, como local de jogo — casa ou fora —, a partida mais recente que cada clube fez etc. Por outro lado, não são contabilizadas informações de cunho histórico, tabus, invencibilidades, desfalques etc.

