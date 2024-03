TELA QUENTE EXIBE HOJE, SEGUNDA (25/03) “CABRAS DA PESTE”

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 25/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Segunda-feira, 25/03/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessao Da Tarde – Como Eu Era Antes de Você

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:25 Elas Por Elas

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Big Brother Brasil 24

23:35 Tela Quente – Cabras Da Peste

01:00 Jornal da Globo

01:50 Família é Tudo

02:30 Comédia Na Madruga I

03:15 Comédia Na Madruga II

Sinopse Cabras da Peste

Sinopse:

“Cabras da Peste” é uma comédia brasileira que acompanha a improvável dupla de policiais Bruceuilis (interpretado por Edmilson Filho) e Trindade (interpretado por Matheus Nachtergaele) em uma aventura hilariante no sertão nordestino. Quando uma dupla de bandidos internacionais, interpretados por Leandro Firmino e Letícia Lima, invade a cidade de Quixadá, Ceará, Bruceuilis e Trindade são designados para detê-los. Porém, a tarefa não será fácil, já que os dois policiais são completamente opostos em suas abordagens e personalidades. Entre confusões, risadas e muita ação, a dupla improvável embarca em uma missão para salvar a cidade e provar que, mesmo sendo diferentes, podem trabalhar juntos para alcançar um objetivo comum. Com uma mistura de humor regional, referências pop e muita energia, “Cabras da Peste” promete divertir o público do início ao fim.

SINOPSE: Como Eu Era Antes de Você

Direção: Thea Sharrock

Roteiro: Jojo Moyes (baseado em seu próprio romance)

Elenco: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer, Charles Dance, Brendan Coyle

Sinopse: Louisa Clark é uma jovem de espírito livre e alegre que se torna cuidadora de Will Traynor, um homem rico e bem-sucedido que ficou tetraplégico após um acidente. Inicialmente, os dois têm dificuldade em se entender, mas gradualmente desenvolvem um vínculo especial. Louisa está determinada a mostrar a Will que a vida ainda pode ser gratificante, enquanto ele ensina a ela a importância de aproveitar cada momento. No entanto, o relacionamento deles é desafiado por circunstâncias difíceis e decisões difíceis que os forçam a confrontar suas próprias limitações e desejos mais profundos. “Como Eu Era Antes de Você” é uma história emocionante sobre amor, sacrifício e aceitação, que nos lembra da beleza e fragilidade da vida.

Sessão da Tarde

Como Eu Era Antes de Você

Título Original: Me Before You

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2016

Diretor: Thea Sharrock.

Elenco: Sam Claflin; Emilia Clarke; Charles Dance; Janet Mc Teer.

Classe: Drama, Romance

De origem modesta e sem grandes aspirações, Louisa Clark é contratada para

ser cuidadora de Will, um jovem tetraplégico depressivo e cínico.

Tela Quente

Cabras Da Peste

Título Original: Cabras Da Peste

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2019

Diretor: Vitor Brandt

Elenco: Edmilson Filho, Matheus Nachtergale, Letícia Lima, Falcão

Classe: Comédia, Família

Dois infelizes policiais se encontram indefesos ao cruzar o caminho de criminosos perigosos enquanto procuram por Celestina, uma amada mascote cabra