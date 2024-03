Cícero Lucena inicia a distribuição de peixes que vai beneficiar 35 mil famílias da Capital

Mais do que uma tradição, o consumo do peixe na Semana Santa representa, também, a segurança alimentar para as pessoas mais vulneráveis da Capital, que nesta segunda-feira (25) começaram a receber o pescado da Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena deu início a distribuição, na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no bairro José Américo, em uma ação que se estende até esta terça-feira (26) e vai beneficiar 35 mil famílias, incluindo os residenciais da Prefeitura, associações, comunidades ribeirinhas e quilombolas.

“A Semana Santa é uma época onde todos nós temos que refletir sobre as nossas vidas, sermos solidários, renovar a nossa fé e a nossa confiança em um futuro melhor. Existe uma orientação no sentido de que na Sexta-feira Santa, todas as pessoas comam peixe, então, nada melhor do que a Prefeitura ter a sensibilidade de já entregar esse peixe nesse período para aquelas famílias mais carentes. Ou seja, é a Prefeitura fazendo a sua parte, preocupada, principalmente com aqueles que mais precisam”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Para fazer a entrega dos 35 mil quilos de peixe, a Prefeitura de João Pessoa está contando com a participação de várias secretarias, capitaneadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). “Estão sendo beneficiadas famílias que a gente identifica nas associações comunitárias, aquelas que são atendidas pelo Sistema de Segurança Alimentar nas Cozinhas Comunitárias. Nós temos a entrega hoje e amanhã, programando esses dois dias, dividido por secretarias. A gente recebe uma parte da mercadoria hoje, das toneladas de peixe, no total de 35 toneladas”, afirmou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social.

Neste primeiro dia, a ação se concentra nos residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa, onde as pessoas precisam estar presentes na hora da entrega. Em seguida, as equipes percorrerão os demais locais, somando mais de 20 bairros da cidade, em uma grande ação de cidadania, com foco na segurança alimentar.

“As pessoas precisam e a Prefeitura está sempre presente. O prefeito Cícero, todo ano está aqui fazendo essa ação. As pessoas telefonam perguntando quando, como vai ser e tudo mais. Então, Norma fez toda uma organização e a Semhab está incorporada nessa ação para entregar os peixes. Todos os residenciais, todas as comunidades, todas as famílias que mais precisam vão receber”, garantiu a secretária de Habitação, Socorro Gadelha.

Participam da ação a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Habitação Social (Semhab), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), além da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).