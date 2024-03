Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde abre inscrições para usuários e profissionais do SUS

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), realizará no mês de abril a I Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Para participar do evento, é preciso realizar inscrição através deste link, até as 18h do dia 05 de abril.

“As conferências municipais são ferramentas excepcionais para debater temas importantes para a construção de uma rede pública cada vez melhor. Gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) estarão juntos, mais uma vez, para traçar metas e melhorias para o serviço já ofertado, nesse primeiro momento em nossa cidade e, posteriormente, no estado e no país, o que é incrível, pois no fim temos um serviço para a população feito por ela mesma”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.

O evento terá como tema ‘Democracia, Trabalho e Educação na Saúde para o Desenvolvimento: Gente que faz o SUS acontecer’, que será trabalhado por meio de eixos temáticos. O primeiro eixo abordará a ‘Democracia, Controle Social e o desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e da educação em saúde’; o segundo será sobre ‘Trabalho digno, decente, humanizado, equânime e democrático no SUS: uma agenda estratégica para o futuro do Brasil’; e o eixo III trabalhará a ‘Educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer: a saúde da democracia para a democracia da Saúde’.

“A conferência acontecerá em todo Brasil com a missão de fomentar os debates acerca da valorização das pessoas que constroem o Sistema Único de Saúde e fazem dele um sistema que cuida e acolhe todos os partícipes da saúde pública em sua dimensão”, explica a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mariah Marques.

A I Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde acontecerá nos dias 22 e 23 de abril, no auditório do Sebrae-PB e contará com a participação de 200 pessoas, entre delegados, convidados e colaboradores do SUS da Capital.