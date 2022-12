'Avatar: O Caminho da Água' estreia nos cinemas da Paraíba

Compartilhe















O filme ‘Avatar: O Caminho da Água’ estreia nos cinemas paraibanos nesta quinta-feira (15). Sessões de pré-estreia aconteceram nesta quarta-feira (14). O longa é a sucessão de ‘Avatar’, de 2009, do diretor James Cameron, que é o filme de maior bilheteria de todos os tempos.

A história se passa anos depois dos acontecimentos do primeiro filme. Após formar uma família, Jake Sully e Ney’tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, a tranquilidade deles é abalada quando uma antiga ameaça ressurge. Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos para proteger Pandora.

Filme paraibano entra em catálogos de streaming e na grade do Canal Brasil

‘Avatar: O Caminho da Água’ tem sessões dubladas e legendadas no Cinépolis do Manaíra Shopping e no Centerplex do Mag Shopping, em João Pessoa, bem como no Cinesercla do Partage Shopping, em Campina Grande.

Já no Cinépolis do Mangabeira Shopping e no Cinesercla do Tambiá Shopping, em João Pessoa, além do Cinemaxxi Cidade Luz, em Guarabira, e Cineguedes, em Patos, o filme está disponível na versão dublada.

