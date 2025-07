Exposição ‘Cores da Cidade’ leva poesia visual à Estação Cabo Branco

A exposição ‘Cores da Cidade’, com abertura programada para este sábado (5), às 16h, abre a programação de mostras do mês de julho da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). Assinada pelo aquarelista LQGeor, a mostra retrata paisagens urbanas, capturando o cotidiano das cidades. O acesso a Estação é gratuito.

O artista busca a harmonia entre o concreto urbano e a delicadeza da natureza. “Pintar paisagens urbanas é como perceber a natureza e suas interferências naturais e físicas: praças, jardins, árvores, grama, céu e nuvens, o reflexo fascinante da água e a mistura do concreto com o abstrato construindo assim uma composição plástica própria do artista”, definiu Orlando Quadros, aquarelista naturalizado em Portugal, artisticamente conhecido como LQGeor.

Na programação do mês de julho da Estação Cabo Branco estão incluídas, também, as exposições ‘Corpo de Falésia’, de Izadora Figueiredo Pinto (Lola), a partir do dia 12; ‘Cores Extremas’, de Petrônio Bendito e Sidney Leonardo Albuquerque de Azevedo, a partir do dia 18 e ‘Korembi: Luzes no Bosque’, de Maria Bonolo, com início previsto para o dia 25 de julho.



Os turistas ou pessoenses que forem prestigiar a exposição ‘Cores da Cidade’, poderão ver também diversas outras mostras em cartaz – interinas e permanentes. As interinas são: ‘Natureza Geométrica’, do Coletivo (curadoria de Edilson Viriato); ‘Queda Livre’, do Coletivo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); ‘Panorama da Fotografia da Bahia’, do Coletivo, exposição nacionalmente premiada; ‘Possibilidades e Limites’, de Edilson Viriato e ‘Do Sal ao Barro’, de Thiago Müller.

Exposições permanentes: Quem for a Estação Ciência também pode prestigiar as exposições permanentes, começando pelo prédio. Inaugurado em 2008 é um dos principais pontos turísticos da Capital, por trazer a assinatura do renomado arquiteto Oscar Niemeyer.

Exposições permanentes:

“No Reinado do Sol” – Flávio Tavares – A grande tela traz um recorte da história da cidade de João Pessoa.

“Espaço Flávio Tavares”– O espaço traz outras obras do artista pessoense, que é referência entre os artistas do Nordeste.

“Do Rio ao Mar”, do grupo Paraibando – Fotografias que mostram a expansão da cidade de João Pessoa, que se deu do rio Sanhauá ao mar.

“Mulher: Objeto de Repouso” – Abelardo da Hora. O artista explora a sensualidade feminina em seis esculturas em bronze e concreto.

“Mar de Grisi” – Luciano Grisi – Esculturas em madeira inspiradas em animais marinhos.

“Sinergia” – Sidney Azevedo – Escultura de ferro pintada em azul, sugerindo movimento. Premiada no concurso de Arte Pública Jackson Ribeiro (2009).

“Vida” – Eulâmpio Neto – Escultura concebida em argila, representa a geração da vida, através da figura feminina.

Mural “Cavalo Marinho” – Wilson Figueiredo e Percy Fragoso – Ampliação da xilogravura de mesmo nome, feita por José Costa Leite, no estilo de capas de cordéis.

“Guardiã da Cidade”, de Evanice Santos – A figura de uma guardião, escultura produzida em gesso e fibra de vidro.

“Varanda de Rede”- Chico Pereira – Encomendado por Oscar Niemeyer, compõe a parede na Sala de Práticas Educacionais, desenhando uma trama em alusão à renda de bilro.

Serviço

Terça à sexta-feira: das 9h às 18h;

Sábado e domingo: das 10h às 18 h.

Acesso gratuito.