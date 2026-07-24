BTG Black, C6 Carbon ou Santander Unique? Veja qual cartão oferece o melhor custo-benefício para acumular milhas em 2026

Escolher um cartão Black para acumular milhas vai muito além de observar quantos pontos são gerados por dólar gasto. Benefícios como validade dos pontos, acesso às salas VIP, programas de fidelidade, anuidade e facilidade para isenção fazem toda a diferença no longo prazo.

Entre os cartões da categoria intermediária premium, três opções costumam aparecer entre as mais procuradas pelos brasileiros: BTG Pactual Mastercard Black, C6 Carbon Mastercard Black e Santander Unique, disponível nas bandeiras Visa Infinite e Mastercard Black.

Cada um possui características próprias e atende perfis diferentes de clientes. A seguir, confira um comparativo completo segundo Hugo Reis, especialista em cartões de crédito do Viagem Black.

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Característica BTG Pactual Black C6 Carbon Santander Unique Pontuação base 2,2 pontos por US$ 2,5 pontos por US$ 2,2 pontos por US$ (nacional) / 3 pontos por US$ (internacional) Pontuação máxima 2,2 pontos Até 3,5 pontos Até 3,3 (nacional) e 4,5 (internacional) com Santander Rewards Validade dos pontos 24 meses Não expiram 3 anos Programa de pontos BTG Átomos Esfera Transferência para Livelo Sim Sim Não (Esfera possui parceiros próprios) Azul, LATAM e Smiles Sim Sim Sim Iberia Club Não Via Livelo Sim (grande diferencial) Salas VIP 4 DragonPass/ano + Mastercard Lounge GRU 4 DragonPass/ano podendo se tornar ilimitado 2 acessos anuais LoungeKey ou Visa Airport Companion* Anuidade R$ 1.320 R$ 1.176 R$ 1.155 Isenção Conforme relacionamento R$ 8 mil/mês ou R$ 50 mil investidos Conforme política do Santander Cashback Sim (opcional) Não Não

*Na dupla oferta (Visa + Mastercard), o cliente pode acumular benefícios das duas bandeiras, conforme regras do banco.

Se o critério for apenas geração de pontos, o Santander Unique apresenta o maior potencial.

Com o programa Santander Rewards, é possível atingir:

Compras Pontuação máxima Nacional 3,3 pontos/US$ Internacional 4,5 pontos/US$

É uma das maiores pontuações disponíveis entre cartões da categoria.

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O ponto negativo é que essa pontuação depende do relacionamento com o banco e da participação no Santander Rewards.

Sem esses bônus, o cartão retorna à pontuação tradicional de 2,2 pontos por dólar.

O C6 Carbon tornou-se um dos cartões mais populares entre quem acumula milhas.

Isso acontece por três motivos principais:

pontos que nunca expiram;

pontuação inicial já elevada (2,5 pontos por dólar);

regras relativamente acessíveis para zerar a anuidade.

Além disso, quem aumenta o relacionamento com o banco pode chegar a 3,5 pontos por dólar, mantendo os pontos sem prazo de validade.

Para quem transfere pontos apenas durante promoções de 80%, 100% ou até 120% de bônus, esse detalhe faz enorme diferença.

O BTG Pactual Black segue uma estratégia diferente.

Em vez de focar apenas no acúmulo de pontos, o banco permite que o cliente escolha entre:

acumular pontos;

receber cashback.

Essa flexibilidade agrada principalmente investidores que já utilizam a plataforma BTG.

Entretanto, quando o assunto é exclusivamente geração de milhas, sua pontuação de 2,2 pontos por dólar acaba ficando atrás dos concorrentes.

Para muitos viajantes, o acesso às salas VIP pesa tanto quanto a pontuação.

Cartão Benefício BTG Black 4 acessos DragonPass + Mastercard Lounge em Guarulhos C6 Carbon 4 acessos DragonPass podendo se tornar ilimitados com gastos ou investimentos Santander Unique Apenas 2 acessos anuais (LoungeKey ou Visa Airport Companion)

Neste quesito, o C6 Carbon leva vantagem.

Quem concentra aproximadamente R$ 20 mil mensais em gastos ou mantém investimentos elevados no banco pode obter acessos praticamente ilimitados pelo DragonPass.

Outro fator importante é o programa utilizado por cada banco.

Esfera (Santander)

É considerado um dos programas mais completos do mercado.

Entre os diferenciais estão:

grandes promoções de transferência;

shopping Esfera;

acúmulo em parceiros;

transferência para Iberia Club;

Azul;

LATAM Pass;

Smiles.

Para quem deseja emitir passagens internacionais utilizando Avios, a parceria com o Iberia Club é um grande diferencial.

Átomos (C6)

O Átomos ganhou bastante espaço nos últimos anos.

Seus principais diferenciais são:

pontos sem validade;

transferência para Livelo;

TAP Miles&Go;

Azul;

LATAM;

Smiles.

É um programa simples e eficiente para quem acumula pontos ao longo de vários anos.

Programa BTG

Embora permita transferências para programas parceiros e também para a Livelo, o programa do BTG possui menos oportunidades promocionais quando comparado ao Esfera.

Seu principal diferencial continua sendo a possibilidade de optar pelo cashback.

Critério Melhor opção Maior pontuação possível Santander Unique Pontos sem validade C6 Carbon Melhor acesso às salas VIP C6 Carbon Melhor programa de fidelidade Santander Esfera Melhor para investidores BTG Black Flexibilidade entre cashback e pontos BTG Black

BTG Pactual Black

Indicado para clientes que:

já investem no BTG;

conseguem reduzir ou eliminar a anuidade;

valorizam a opção entre cashback e pontos.

C6 Carbon

É voltado para quem:

deseja acumular pontos durante muitos anos;

prefere pontos sem validade;

busca boa pontuação sem depender de programas de relacionamento complexos;

pretende utilizar bastante salas VIP.

Santander Unique

Pode ser interessante para clientes que:

já concentram relacionamento no Santander;

utilizam frequentemente o programa Esfera;

fazem muitas compras internacionais;

conseguem aproveitar os níveis do Santander Rewards.

A quantidade de pontos por dólar é apenas um dos fatores na escolha de um cartão de crédito.

Também vale analisar:

custo da anuidade;

facilidade para obter isenção;

validade dos pontos;

frequência das promoções de transferência;

quantidade de salas VIP;

spread em compras internacionais;

qualidade do programa de fidelidade.

Dependendo do perfil de uso, um cartão com pontuação menor, mas pontos sem validade e melhores promoções de transferência, pode gerar mais milhas ao longo dos anos do que outro com pontuação superior.

A escolha ideal depende da forma como cada cliente utiliza o cartão, do relacionamento com o banco e da estratégia adotada para acumular e resgatar milhas.