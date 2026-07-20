Fundação Campeões do Amanhã conquista 19 medalhas na Copa Nordeste de Natação

Os atletas da Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, tiveram mais um fim de semana de destaque nas piscinas. A equipe conquistou 19 medalhas na Copa Nordeste de Natação, disputada na sexta-feira (17) e no sábado (18), em Recife-PE.

Ao todo, foram duas medalhas de ouro, cinco de prata e 12 de bronze, resultado que reforça o trabalho desenvolvido na formação de jovens atletas e no incentivo ao esporte de alto rendimento. O presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio, celebrou o desempenho da equipe e destacou a importância do investimento na base.

“Estamos muito felizes com mais esse excelente resultado dos nossos atletas. Essas conquistas mostram que o trabalho realizado pela Fundação Campeões do Amanhã, em parceria com os treinadores e as famílias, está no caminho certo. Seguiremos investindo e oferecendo as condições necessárias para que nossos talentos possam evoluir e representar João Pessoa cada vez melhor nas competições”, afirmou Kaio Márcio.

Um dos grandes destaques da competição foi a nadadora Giovanna Moura, responsável pelas duas medalhas de ouro da Fundação Campeões do Amanhã, conquistadas nas provas dos 100 metros borboleta e 400 metros livre. A atleta ressaltou a importância do apoio da instituição para alcançar os resultados.

“A Fundação Campeões do Amanhã teve um papel essencial ajudando com as inscrições das competições e o acesso aos treinos. Sem eles, não seria possível alcançar os resultados que eu alcancei e sei que podemos muito mais com essa ajuda da Fundação. Além dos profissionais que participaram de todo o processo, que fizeram toda a diferença, só tenho a agradecer à Fundação”, finalizou Giovanna Moura.

Sobre a Fundação Campeões do Amanhã – É uma iniciativa voltada para o desenvolvimento esportivo e social de crianças e adolescentes (geralmente entre 8 e 17 anos), oferecendo modalidades gratuitas como futebol, vôlei, basquete, jiu-jítsu, ginástica rítmica, triatlo, natação e tênis, atendendo mais de 2 mil alunos.