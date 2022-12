Programação especial

Concerto ‘Cantos de Natal’ reúne Orquestra Sinfônica e Companhia de Dança nesta quinta-feira na Lagoa

14/12/2022 | 19:00 | 68

A Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza nesta quinta-feira (15) o concerto ‘Cantos de Natal’, com a Orquestra Sinfônica Municipal (OSMJP) em parceria com a Companhia Municipal de Dança. O evento acontece no Parque Solon de Lucena, a partir das 19h.

Segundo o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, dois diferentes espetáculos sobre o Natal prometem emocionar o público este ano – O Quebra Nozes e Um Natal Mágico. “A Fundação está preparando um belo espetáculo com a Companhia Municipal de Dança e Orquestra Sinfônica. A montagem desse espetáculo está sendo discutida há algum tempo e, este ano, terá novidades”, afirmou.

Ele ressalta que a Funjope criou a Companhia de Dança e tem sido uma característica a apresentação junto com a Orquestra. “Por essa integração, já temos a beleza do espetáculo. E, quando isso se reveste com o sentimento do Natal, o espírito natalino, não há dúvida de que será um belíssimo espetáculo”, assegura. Marcus acrescenta que a Prefeitura preparou uma estrutura acolhedora no Parque Solon de Lucena para que o público possa conferir o espetáculo de Natal.

Quebra Nozes – Stella Paula Carvalho, que está à frente da Companhia Municipal de Dança, conta que a primeira parte da apresentação será um clássico do ballet, uma adaptação do espetáculo ‘Quebra Nozes’, que estreou em 2021 e ficará no calendário municipal. Este momento conta com a participação da Orquestra Sinfônica.

“O Quebra Nozes conta a história de uma jovem chamada Clara, que é presenteada pelo seu tio com um lindo boneco quebra-nozes de brinquedo. Clara fica encantada com o presente, até que seu irmão, com ciúmes, o quebra. Seu tio, então, conserta magicamente o brinquedo e, ao fim da festa, Clara adormece agarrada a ele. É aí que seu sonho começa”, conta.

A remontagem é das coreógrafas Denilce Regina e Evana Arruda, com a participação dos 13 bailarinos da Companhia Municipal de Dança. A direção-geral é de Stella Paula Carvalho e o figurino fica sob a responsabilidade da Devant, loja de acessórios para dança.

Um Natal Mágico – A segunda parte da noite será um musical idealizado pela coordenação de Danças da Funjope, junto com as coreografias e a diretora. É o musical ‘Um Natal Mágico’. Nele, duendes preparam presentes em uma fábrica de brinquedos com a ajuda das Mamães Noel, e vão, com o Papai Noel, entregá-los às crianças da Cidade Iluminada. “Iremos mostrar, em uma única noite, duas vertentes e histórias diferentes de um Natal encantado”, observa Stella Paula.

Participações – O concerto Cantos de Natal contará com a participação do DJ Iordz, do ator Adilson Lucena, que interpreta o Palhaço Pipi, mas estará, nesta noite, representando o Papai Noel. Também compõe o elenco a bailarina Jack Keysy.

A Companhia Municipal de Dança é formada pelos bailarinos Ana Maria Barroso, Maxwell Araújo, Lyedson Fidélis, Jasmim Machado, Aline Ferreira, Joalisson Santos, Eduardo Lima, Débora Duany, Tâmara Ribeiro, Gabriel Morais, Maria Luiza Pires, Rhuan Ramires e Ruan Mangueira. A coordenação de dança é do bailarino Geovan da Conceição, chefe da Divisão de Dança da Funjope, e da bailarina Jaqueline Queiroz.