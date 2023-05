Nesta sexta-feira

Orquestra Sinfônica Municipal realiza concerto no Centro Cultural São Francisco

03/05/2023 | 15:00 | 48

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP), sob a regência e direção artística do maestro Laércio Diniz, realiza concerto nesta sexta-feira (5), no Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico da cidade. A programação segue a sequência da série ‘A integral das Sinfonias de Beethoven’ e começa às 19h.

“É sempre uma alegria e um contentamento para a Funjope fazer esse concerto da Orquestra Sinfônica. Primeiro, porque reafirmamos uma tradição de música instrumental extremamente importante na cidade de João Pessoa e também afirma a valorização desse equipamento cultural que é o Centro Cultural São Francisco, o nosso museu de inspiração e arquitetura barroca de valor único para João Pessoa e toda a Paraíba”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O concerto começa com a obra ‘Lamento para Cordas’, do compositor Alexandre Guerra. Em 2019, ele foi residente da Orquestra, estreando e tocando várias de suas obras junto com os demais músicos. “O ‘Lamento para Cordas’ teve como inspiração o artigo da jornalista Eliane Brum sobre o drama vivido pela tribo Araweté e sua saga pela sobrevivência no Norte do Brasil. A primeira gravação foi com a Orquestra Sinfônica de Budapeste sob regência do compositor”, explica o maestro Laércio Diniz.

No início do ano de 2023, com as notícias sobre a situação delicada vivida pelos Yanomamis, o compositor se sensibilizou e colocou à disposição das orquestras a partitura da obra ‘Lamento para Cordas’ como uma forma de contribuir com as campanhas em defesa dos indígenas brasileiros.

A Sinfonia nº 7 em Lá Maior Op. 92., envolve o I. Poco sostenuto – Vivace; II. Allegretto; III. Presto e IV. Allegro con brio. Ela estreou em Viena, em dezembro de 1813, num concerto em benefício de soldados feridos na Batalha das Nações.