Prefeitura dá continuidade a mais uma etapa do Plano de Ação Climática e convida população a participar

16/01/2023 | 18:00 | 34

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, está dando continuidade a mais uma etapa do Plano de Descarbonização e Adaptação Climática, também conhecido como Plano de Ação Climática (Plac). No dia 8 de fevereiro será realizada uma Audiência Pública e a população pode contribuir com suas considerações, por meio de um formulário on-line que já está disponível (clique aqui para acessar ).

A Audiência Pública acontecerá a partir 17h, na Avenida Cabo Branco, nº 1630, com a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), que coordena a elaboração do Plac, a WayCarbon e Iclei, que vão apresentar, na oportunidade, os resultados do Relatório Parcial do Plano de Descarbonização e Adaptação Climática.

Também durante a Audiência Pública, que será aberta à participação popular, no dia 8 de fevereiro, será possível propor, opinar e contribuir com o Plac.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a realização do Plac é um dos compromissos da gestão, no que diz respeito ao cuidado com o patrimônio ambiental da cidade. “Sabemos que a mudança climática é um dos maiores desafios de toda a população, pois envolve a qualidade de vida no planeta, desta geração e das gerações futuras. Neste sentido é imprescindível a participação de todos – esse é o momento de pensarmos novas soluções que reduzam o impacto ambiental, sem perder de vista a necessidade de fomentarmos a economia local, de maneira sustentável e criativa”, concluiu.

Plano de ação climática – Com o objetivo de neutralizar as emissões líquidas de carbono até 2050, o Plac integra o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável de João Pessoa (Programa João Pessoa Sustentável). O Plac tem o objetivo de reconhecer as necessidades de descarbonização e de adaptação climática do município, colaborando para o combate à crise climática. Por meio do Plac será possível definir o roteiro de descarbonização da economia, vinculando-o aos objetivos socioeconômicos como criação de empregos, inovação e melhoria da qualidade de vida, ao mesmo tempo em que subsidia iniciativas para maximizar a adaptação e a resiliência do município frente à mudança do clima.

O Plac está sendo elaborado em parceria com a WayCarbon e Iclei. A WayCarbon é uma empresa considerada referência nacional em consultoria e desenvolvimento de soluções de tecnologia e inovação voltadas para a sustentabilidade, gestão de ativos ambientais e no desenvolvimento de estratégias, com o objetivo da ecoeficiência e economia de baixo carbono. Já o Iclei – Governos Locais para a Sustentabilidade, é uma organização não governamental internacional que promove o desenvolvimento sustentável. O Iclei fornece consultoria técnica aos governos locais para atingir os objetivos de sustentabilidade.