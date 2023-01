ASSISTIR Real Madrid x Valencia AO VIVO pela FINAL DA SUPERCOPA DA ESPANHA 22/23, DOMINGO (11/01), PALPITES E ESCALAÇÕES

A SUPERCOPA DA ESPANHA 2022/2023 começou! A competição TERÁ a partida entre Real Madrid x Valencia hoje, DOMINGO (11/01) às 16 hs , horário oficial de Brasília. A partida será realizada sob os domínios de NÃO HÁ MANDO DE CAMPO, OS JOGOS SÃO DISPUTADOS EM CAMPO NEUTRO. Nas fases iniciais e até enquanto durar a pandemia, as partidas serão disputadas sem a presença de público nos estádios.

A transmissão das partidas da SUPERCOPA DA ESPANHA serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Disney. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo ESPN, ESPN BRASIL, ESPN WATCH e FOX SPORTS ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato está cada vez mais competitivo.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje.

PALPITE: 16:00 Real Madrid x Valencia Semifinal

ONDE ASSISTIR Real Madrid x Valencia SUPERCOPA DA ESPANHA 23, DOMINGO (11/01), PALPITES

Como informado, a partida entre os times espanhóis será transmitida pelo grupo ESPN/FOX (Disney). Veja a seguir onde será possível assistir o jogo.

Real Madrid Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Kroos, Valverde, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Valencia Mamardashvili; Correia, Comert, Diakhaby, Gaya; Musah, Guillamon, Almeida; Kluivert, Cavani, Lino

Supercopa da Espanha de 2021–22

A Supercopa da Espanha de 2021–22 será a 38ª edição da Supercopa da Espanha, um torneio anual de futebol organizado pela Real Federação Espanhola de Futebol entre clubes profissionais do futebol espanhol. A Supercopa da Espanha é disputada desde 1982. O maior vencedor é o Barcelona, atual campeão, com 13 conquistas. O atual campeão é o Real Madrid, que venceu a edição 2019/2020. A partida final foi realizada contra o Atletico de Madrid.A disputa foi para os pênaltis, após um empate sem gols no tempo normal. Logo depois, na disputa dos pênaltis, o Real foi melhor sucedido e converteu quatro chutes, enquanto o adversário, também de Madrid, converteu apenas 1. Logo a seguir, você pode relembrar como foi a final da última disputa, que terminou Real Madrid 0 (4) x (1) 0 Atlético de Madrid.Reveja os melhores momentos da última final da Supercopa da Espanha de 2019/2020:

