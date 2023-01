Governo da Paraíba capacita agentes de saúde para aumentar capacidade de vacinação do estado

Compartilhe















O Núcleo de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou a capacitação de todos os agentes comunitários de saúde (ACS) para fortalecer o calendário vacinal. Serão 135 turmas ao todo e o intuito é melhorar as coberturas vacinais do estado. As primeiras turmas aconteceram nos municípios de Santa Cecília, Remígio e Arara.

A ação faz parte do Projeto Vacina Mais Paraíba e o objetivo é capacitar os agentes com a atualização do calendário vacinal. A capacitação foi iniciada pelos coordenadores de imunização das Gerências Regionais de Saúde e agora eles estão replicando o conteúdo dentro dos municípios.

A SES explica que os agentes comunitários são o elo de ligação entre as famílias e os serviços de saúde, e por isso podem contribuir muito para manter a caderneta da criança atualizada. A capacitação é composta por uma parte teórica e oficinas.

O Projeto Vacina Mais Paraíba foi lançado em julho de 2022 e tem como propósito trabalhar no desenvolvimento de ações de fortalecimento em três eixos: qualificação, comunicação e sistema de informação.

saúde

vacina

Jornal da Paraíba

