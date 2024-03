Cícero Lucena inspeciona obras da Orla Sul e projeta conclusão da primeira etapa para o mês de junho

A obras do projeto Orla Sul – de duplicação de vias e urbanização da PB-008 até as praias do Sol e Gramame – estão avançando com trabalhos da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Nesta terça-feira (26), durante inspeção, o prefeito Cícero Lucena projetou a conclusão da primeira etapa para o próximo mês de junho.

“Uma obra com uso da tecnologia, executando com qualidade e com rapidez. Esse projeto, que vai mudar toda essa área, que é a urbanização da Orla Sul, uma parceria com os Governos Federal e Estadual, vai criar esse novo momento para a cidade de João Pessoa, para os moradores da Zona Sul. Infraestrutura, com qualidade, segurança, com iluminação, ciclovia, pista dupla, calçada para caminhada, ou seja, marcos na cidade de João Pessoa”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a primeira etapa que será entregue em junho deste ano, compreende a duplicação das vias na rotatória da PB-008 até a o trecho que divide o acesso às praias do Sol e Gramame, em uma extensão de quase três quilômetros. “É uma obra bem extensa, que conta com investimento de R$ 30 milhões, e que, nessa primeira etapa já entregaremos com infraestrutura completa, de drenagem, pistas duplas, acessibilidade e iluminação em LED”, explicou o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira.

Orla Sul – O projeto compreende uma extensão de 6,5 quilômetros para impactar a região Sul da Capital na perspectiva do turismo, mobilidade urbana e de lazer. Ao longo de todo o percurso, além da duplicação de vias, a obra contará ainda com binários, ciclovias, empraçamentos, áreas verdes e iluminação em LED.

Confira todas as intervenções:

-Um binário na Praia do Sol, com pistas duplicadas na extensão de 4 km, com canteiro central e plantio de grama;

-Pista simples de acesso a Gramame, com extensão de 2,3 km, com giradouros para facilitar a fluidez do trânsito;

-Ciclofaixas em toda extensão da obra;

-Estacionamento com 150 vagas, incluindo acesso para pessoas com deficiência;

-Pavimento em piso intertravado nas áreas de praia;

-Iluminação em LED – 240 luminárias;

-Sinalização vertical e horizontal, com calçadas padronizadas e acessibilidade;

-Bicicletários nas duas praias;

-Pavimentação asfáltica nas vias de acesso.