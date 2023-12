SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, SABADO 23/12

Atenção A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

Sábado, 23/12/2023 04:15 Corujão II – O Banquete 06:00 Globo Repórter 06:50 É de Casa 11:45 Praça TV – 1ª Edição 12:50 Parabólicos 13:00 Globo Esporte 13:25 Jornal Hoje 14:10 Sessão De Sábado – Esqueceram De Mim 2 – Perdido Em Nova York 15:50 Caldeirão Com Mion 18:35 Elas Por Elas 19:20 Praça TV – 2ª Edição 19:45 Fuzuê 20:30 Jornal Nacional 21:20 Terra e Paixão 22:25 Altas Horas 00:15 Supercine – Tinha Que Ser Ele? 02:05 Fuzuê 02:45 Corujão I – Gremlins Sábado, 23/12/2023: Uma Noite para Todos os Gostos

No “Corujão II,” o suspense nacional “O Banquete” (2018), dirigido por Daniela Thomas, mergulha o espectador em uma trama envolvente ambientada nos tumultuados anos 1980 no Brasil. Com um elenco estelar liderado por Drica Moraes e Mariana Lima, o filme revela segredos que uma jornalista descobre sobre o presidente, desenrolando-se em meio à instabilidade política e incerteza da época.

Na “Sessão de Sábado,” a clássica comédia “Esqueceram De Mim 2 – Perdido Em Nova York” (1992), dirigida por Chris Columbus, leva os espectadores a uma hilariante aventura estrelada por Macaulay Culkin. O filme é uma continuação cativante da saga de Kevin McCallister, agora perdido nas ruas de Nova York, enfrentando novos desafios e travessuras.

Já no “Supercine,” a comédia “Tinha Que Ser Ele?” (2016), dirigida por John Hamburg, traz Bryan Cranston como Ned, um pai superprotetor que se vê em apuros quando conhece o excêntrico namorado de sua filha, interpretado por James Franco. As diferenças entre o conservador Ned e o extravagante genro geram conflitos cômicos e situações inusitadas.

Finalizando a noite no “Corujão I,” o clássico “Gremlins” (1984), dirigido por Joe Dante, oferece uma mistura de terror, horror e comédia. A história começa quando um inventor presenteia seu filho com uma criatura peculiar, estabelecendo regras que, quando quebradas, desencadeiam a criação de um grupo de monstrinhos travessos.

Prepare-se para uma maratona cinematográfica repleta de emoções e risadas neste sábado. Escolha sua sessão e aproveite!