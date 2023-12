Thaciano brilha e salva o Bahia da queda, e Tiquinho se desculpa com a torcida do Botafogo

A noite da última quarta-feira (6) foi de fortes emoções para vários torcedores dos clubes brasileiros, por conta da última rodada da Série A do Brasileirão 2023. No Bahia, que lutava contra o rebaixamento, brilhou a estrela do meia paraibano Thaciano, que deu duas assistências e marcou um dos quatro gols da vitória do Tricolor diante do Atlético-MG, que, com ajuda dos outros resultados, garantiu o time na elite do Brasileiro de 2024. Já Tiquinho se desculpou com a torcida do Botafogo pela queda de rendimento do time.

Bahia escapa da queda no Brasileirão 2023

Para o Bahia restava vencer o Galo Mineiro, que ainda brigava pelo título, além de torcer por um tropeço ou do Santos, ou do Vasco. Missão difícil, mas para quem estava com a noite iluminada, como o campinense Thaciano, não era impossível. Ele deu assistência para os dois primeiros gols do Tricolor, marcados por Cauly e Luciano Juba, além de marcar o terceiro gol do time na vitória por 4 a 1.

Com a derrota do Santos para o Fortaleza, e o placar elástico diante do Galo, os 27.019 torcedores na Arena Fonte Nova puderam extravasar a alegria e comemorar a permanência do seu time na Série A. Ao todo, Thaciano marcou seis gols pelo Bahia neste brasileiro.

O paraibano que não teve uma noite muito boa foi Tiquinho Soares, que viu seu time ser derrotado por 3 a 1 pelo Internacional; perder a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2024, indo apenas para a pré-libertadores; sem contar a frustração de ter visto o título escorrer pelos dedos após 31 rodadas de liderança e uma diferença de 13 pontos para o segundo colocado.

Ao fim da partida, Tiquinho pediu desculpas ao torcedor do Fogão.

“Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas ao nosso torcedor, eles não mereciam isso, é uma situação bem difícil que acho que ninguém nunca viu. Sei que eles estão muito abalados, como nós também estamos, é uma situação bem difícil. Acho que vivemos momentos bem legais, nós sonhamos bastante também porque nós acreditávamos, mas, em nome do meu grupo, que foi um grupo de homens, de guerreiros, e toda a responsabilidade do que aconteceu é nossa”, disse Tiquinho.

No último domingo Diego Costa concedeu uma entrevista e falou em falta de humildade no grupo do Botafogo. Já após a partida de ontem, Tiquinho citou humildade e que o Fogão é um time de homens.

“Sei que tem muita gente falando besteira aí, mas nós somos humildes, temos muita humildade, tem muito homem aqui, eu só quero passar isso. É difícil, mas eu tenho certeza que o Botafogo vai se recuperar, mais para a frente nós vamos dar alegria ao nosso torcedor”, finalizou.

