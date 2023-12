Erandir Montenegro, ex-técnico de Botafogo-PB, Campinense e Treze, morre aos 77 anos

Ex-técnico de Treze e Botafogo-PB e autor do primeiro gol do Castelão, em Fortaleza, Erandir Montenegro morreu nesta quinta-feira. Aos 77 anos, o paraibano de Bananeiras lutava contra um câncer, mas não resistiu.

Erandir fez história como jogador atuando no futebol cearense. Com a camisa do Ceará, foi bicampeão cearense (1972 e 1975) e ainda cravou o seu nome ao marcar o primeiro gol do Castelão. Já pelo rival Fortaleza, o paraibano foi campeão estadual e artilheiro em 1969, além dos vice-campeonato brasileiro do mesmo ano.

Ainda como atleta, Erandir passou por outros clubes como Santa Cruz, Central de Caruaru, Vasco da Gama e até pelo futebol europeu, no Porto-POR. No futebol cearense, além de Ceará e Fortaleza, jogou pelo Ferroviário.

No futebol paraibano, Erandir foi revelado Campinense. Anos depois, foi treinador do Botafogo-PB na excursão que o clube realizou em 1984. Ele também foi comandante do Treze, conquistando o título do Campeonato Paraibano em 1989, da Raposa em 2001. Ainda como técnico, dirigiu o Ferroviário, o Fortaleza, o Ceará, o Icasa, o Limeiro e outros times pelo Nordeste.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba