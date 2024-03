Tilápia e pescada amarela são os peixes mais procurados no penúltimo dia da Semana do Pescado da Cecaf

Os consumidores fizeram fila para garantir os melhores produtos no penúltimo dia da Semana do Pescado da Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf). Até amanhã (30) é possível comprar cavalinha, tilápia, anchova, corvina, filé de pescada amarela, robalo, meca, filé de salmão, bacalhau, além de marisco, camarão e outros frutos do mar com preços diferenciados. O espaço fica localizado no bairro do José Américo e funciona das 5h30 às 14h30.

A comerciante Telma Santana tem um box na Cecaf há oito anos. Ela conta que a movimentação deste ano na Semana do Pescado segue boa e que as vendas estão dentro do esperado. “Os peixes mais procurados são corvina, anchova, atum e meca, além do camarão”, revela.

Já a comerciante Maria Priscila Gonçalves estava vendendo pescado com um grupo de outros oito feirantes em estruturas montadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável pela administração do local, na entrada da Cecaf. “Trouxemos os peixes de Alhandra. Chegamos cedo e ficamos até durar o estoque. Hoje, o produto mais procurado é a tilápia”, revela.

E foi exatamente esse peixe que o aposentado Lavoisier Fernandes decidiu levar para casa. Ele e a esposa Elisângela moram perto da Cecaf e privilegiam a compra de produtos da agricultura familiar. “Pela qualidade e o preço justo”, destaca.

“Todo ano eu compro o peixe da Semana Santa aqui. Hoje estamos levando três quilos de tilápia. Meu peixe favorito. Tem um gostinho de barro, mas eu gosto”, conta sorrindo.

A cuidadora Carla Teixeira também é consumidora fiel da Cecaf. Ela conta que foi ontem tentar comprar o peixe, mas o local estava muito cheio, por isso voltou hoje.

“Bem mais tranquilo agora pela manhã. Pesquisei antes de vir e aqui tem o melhor preço. Estou levando pescada amarela para fazer para o almoço da família”, compartilha.

Na Cecaf, além de encontrar pescado de qualidade, durante todos os dias do evento é possível ter acesso aos produtos da agricultura familiar, como frutas, verduras, legumes, raízes, hortaliças, além de queijos, bolos e ovos. Também é possível ter acesso a comidas prontas para café da manhã e almoço, comida regional e caldinhos.

Localização – A Cecaf está localizada na Avenida Hilton Souto Maior, 1112, José Américo. Vizinho ao NATU-TRE. A tradicional feira do local acontece sempre às quintas e sábados, das 05h às 12h.

Serviço – Semana do Pescado da Cecaf de 27 de março a 30 de março, das 5h30 às 14h30.