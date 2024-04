Só tendo muito borogodó para conquistar duas celebridades e inspirar três clássicos do rock

Na telenovela, duas personagens – mãe e filha – conversam sobre borogodó. A filha se refere a uma terceira personagem e argumenta que, para conquistar os homens do jeito que ela faz, só tendo muito borogodó. A mãe desconhece a palavra e vai ao dicionário. A palavra está dicionarizada e significa que a pessoa é irresistível.

Deve ser o caso da ex-modelo e fotógrafa britânica Pattie Boyd, tema do post desta segunda-feira, 15 de abril de 2024. Patricia Annie Boyd acabou de fazer 80 anos. Para conquistar duas celebradidades do mundo da música internacional e inspirar três clássicos do rock, ela devia, sim, ter muito borogodó.

Pattie Boyd é uma das garotas que aparecem na sequência do trem de A Hard Day’s Night, o primeiro filme dos Beatles. Ela e o beatle George Harrison se conheceram durante as filmagens, há 60 anos. Ela tinha 20 anos. Ele, 21. O casamento foi em 1966 e durou uma década.

No final da década de 1960, o guitarrista Eric Clapton, chamado de “deus” nos muros pichados de Londres, era o melhor amigo de George Harrison. Convidado por George, em 1968 tocou a guitarra de While My Guitar Gently Weeps no Álbum Branco dos Beatles.

“Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu” – sabem a música de Roberto Carlos? Com Eric Clapton foi: “Estou amando loucamente a mulher de um amigo meu”. A década de 1960 ainda não terminara, viviam todos a loucura da Londres de então, e Clapton estava perdidamente apaixonado por Pattie.

Em 1969, George Harrison compôs para Pattie Boyd uma das suas melhores canções, Something, que se tornaria um clássico do repertório dos Beatles. Mais do que isso: uma das grandes canções do nosso tempo, regravada por Elvis Presley, Ray Charles, Frank Sinatra e Sarah Vaughan.

Eric Clapton fez, então, uma canção para Pattie, Layla, que até hoje está no set list dos seus shows. Achou pouco e fez um álbum inteiro, com dois discos, chamado também de Layla. O repertório do álbum é – para usarmos uma palavra de hoje – de pura sofrência. Roedeira, dor de cotovelo.

Something, a balada irresistível do Beatles. Layla, a música poderosa de Clapton. Pattie deixou Clapton de joelhos – “You’ve got me on my knees”, ele confessa na letra. É tudo coisa de mais de 50 anos atrás. É tudo história do rock. E por trás das canções, há dois homens apaixonados pela mesma mulher.

O casamento de George Harrison e Pattie Boyd terminou. Eric Clapton afundou na heroína. Mais tarde, em 1979, Clapton e Pattie finalmente subiram ao altar (ou se postaram diante do juiz). George, o melhor amigo de Clapton, estava noutra (uma mulher chamada Olivia) e foi à cerimônia.

Eric Clapton e Pattie Boyd não tinham amor para a vida inteira. Antes que a década de 1990 começasse, já estavam divorciados. Depois de ter inspirado Something e Layla, Pattie foi homenageada em mais uma música de Clapton, Wonderful Tonight, outro clássico do repertório do guitarrista.

George Harrison morreu em 2001 aos 58 anos. Eric Clapton está com 79. Pattie Boyd tem 80. A amizade de George e Eric sobreviveu ao amor dos dois por Pattie. Em sua última turnê, Harrison era acompanhado pela banda de Clapton e cantava Something. Clapton cantava Layla. O borogodó de Pattie era coisa do passado.

SOMETHNG, The Beatles

LAYLA, Eric Clapton

WONDERFUL TONIGHT, Eric Clapton