Prefeito entrega 35 novos ônibus para renovação da frota da Capital, que se torna a 3ª mais nova do Nordeste

João Pessoa ganhou 35 novos ônibus zero quilômetro para o transporte coletivo, promovendo a renovação da frota da Capital, que se torna a terceira mais nova entre as capitais do Nordeste, com média de 6,4 anos. A entrega dos veículos aconteceu na manhã desta segunda-feira (15), no Parque Solon de Lucena, onde o prefeito Cícero Lucena adiantou que, em maio, haverá novas aquisições e que a meta é fazer a cidade figurar na primeira posição da região em qualidade do transporte público.

“Esses ônibus também trazem alguns ganhos na qualidade do transporte, como, por exemplo, são mais seguros – ele só se desloca com as portas fechadas. Ele tem um elevador que é embutido e esse elevador, ao ser embutido, diminui a necessidade de manutenção e diminui a quebra desses equipamentos, proporcionando o melhor acesso aos cadeirantes. Nós temos também algo moderno no ônibus, que é wi-fi e carregador USB. Em parceria com o Sindicato dos Transportes, em maio, vamos botar wi-fi também nos outros ônibus e trazer novos veículos – isso vai nos permitir dizer que temos a terceira frota mais nova do Nordeste e a nossa meta é ser a primeira”, projetou o prefeito.

Qualidade e sustentabilidade – Mantendo o padrão dos demais ônibus adquiridos recentemente pela Prefeitura, que agora chega à marca de 110 novos veículos coletivos, estes também possuem motor Euro 6, que contribui com a redução da emissão de gás carbônico e, ainda, acessibilidade e tecnologias como wi-fi e entrada USB. “Mais ônibus renovando a frota, e ônibus com economia, diminuindo a poluição da nossa cidade. É trabalho e é desenvolvimento”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

O superintendente executivo de Mobilidade Urbana da Capital, Expedito Leite, informou que os novos ônibus, entre eles cinco ‘Geladinhos’, já entram em operação, contemplando todas as regiões da cidade. “Isso mostra o compromisso que nós temos com a população, com um olhar diferenciado, com a mobilidade, que investe tanto na infraestrutura, com padronização de calçadas, com recapeamento de vias e também com essa intenção de melhorar a qualidade do transporte público”, destacou.

Fazendo história – Isaac Moreira, diretor institucional do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de João Pessoa (Sintur), disse que a capital paraibana vive a maior entrega de ônibus novos de sua história. “Em apenas 12 meses, foram 110 ônibus, o que vem contribuindo para a melhoria da frota, com veículos mais seguros, econômicos e confortáveis. João Pessoa vive um grande momento no transporte coletivo, como nunca visto antes”, frisou.

Veja as linhas que os novos ônibus estarão em operação:

Manaíra via Epitácio (500)

Val Paraíso via Epitácio (510)

Mangabeira via Rangel (203)

Penha/Mangabeira (207)

Valentina/Shopping Mangabeira (9901)

Colinas do Sul (1523)

Circulares (5110) e (1510)