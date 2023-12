tema da redação da reaplicação do exame e da versão PPL é ‘Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil’

O tema da redação da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 e também do Enem PPL é “Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil”. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na tarde desta terça-feira (12), primeiro dia em que as provas foram aplicadas.

O segundo dia de reaplicação do Enem 2023 e também do Enem PPL acontece na quarta-feira (13), quando os participantes fazem as provas de matemática e ciências da natureza.

A reaplicação de provas do exame é direito dos estudantes que tiveram problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou que foram alocados em locais de provas a uma distância maior que 30 quilômetros de onde moram.

Já do Enem PPL, podem participar adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. Os reeducandos com mais de 18 anos podem usar notas no acesso ao ensino superior.

Assim como na versão regular da prova, que teve o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil“, a produção textual precisa ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, e desenvolvida a partir da situação-problema proposta.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Além disso, se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo Financiamento Estudantil (Fies).