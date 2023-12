Prefeitura implanta novos binários no trânsito do bairro do Bessa a partir desta quarta-feira

12/12/2023 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), implantará, a partir desta quarta-feira (13), dois novos binários no bairro do Bessa, com o objetivo de promover uma mobilidade mais eficiente e segura para a região. Com as mudanças, quatro vias que eram de sentido duplo passarão a ser mão única.

Um dos binários será formado pelas vias Paulo Roberto de Souza Acyoli e Tertuliano de Castro, servindo como rota alternativa para quem se desloca entre a Capital e o vizinho município de Cabedelo. Com isso, as avenidas Arthur Monteiro Paiva e Afonso Pena devem ter o fluxo de veículos mais tranquilo. Já o segundo binário será entre as vias Nilo Peçanha e Café Filho, promovendo uma rota mais dinâmica e segura entre a Orla e a BR-230.

A expectativa é de que com as novas intervenções, o fluxo de veículos siga de forma mais ágil, reduzindo os pontos de conflitos, assim como as chances de sinistros de trânsito diminuam. “Esta é uma gestão que prioriza uma mobilidade mais eficiente, humana e segura para todos. Por isso, nossos técnicos não mediram esforços para montar um grande planejamento para implantação efetiva destes binários. Agora, contamos com a atenção e colaboração da população para este período de adaptação e ajustes iniciais”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP.

Para esclarecer a população sobre as alterações no fluxo, o órgão municipal de trânsito manterá agentes de mobilidade em pontos estratégicos na região, assim como educadores de trânsito promovendo ações presenciais, inclusive, entregando panfletos com mapas pedagógicos.