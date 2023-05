Dias 8 e 9 de maio

Prefeitura convoca cuidadores sociais voluntários classificados em processo seletivo para curso de formação

03/05/2023 | 19:30 | 775

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) divulgou, nesta quarta-feira (3), a relação dos 350 primeiros candidatos classificados ao cargo de cuidadores sociais voluntários para um curso de formação. Para conferir a relação, conforme ordem de classificação no resultado final, acesse o link.

A formação vai acontecer na próxima segunda (08) e terça-feira (09) no auditório da Faculdade Uninassau, na Av. Epitácio Pessoa, das 8h às 13h. A capacitação é organizada pela Escola de Formação da Sedec.

Na oportunidade, também haverá a assinatura do termo de adesão ao Programa Educador Social Voluntário. Para isso, é preciso que os candidatos estejam munidos dos seguintes documentos: certificado de Ensino Médio e Curso de Cuidador, com carga horária mínima de 60h; ou certificado de Curso Técnico na área da Saúde, ou diploma de graduação na área da saúde ou licenciatura para a docência, ou bacharelado em Psicopedagogia; cópia de RG e CPF; cópia do comprovante de residência; e cópia legível do cartão bancário no nome do candidato.

A Divisão da Educação Especial da Sedec (DEE) alerta que conta poupança somente será aceita da Caixa Econômica. Já conta salário e conta conjunta não serão aceitas. Contudo, serão aceitas todas as contas de bancos digitais.

O candidato convocado que não comparecer nos dias da formação terá um prazo de cinco dias úteis para se apresentar na Secretaria de Educação, no setor da DEE, com a comprovação de impedimento.

Atribuições – A função de cuidador visa prestar auxílio diretamente aos estudantes que possuam deficiência física, intelectual, visual, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, assistindo-os, quando comprovada a necessidade, quanto aos cuidados básicos de alimentação, higiene, locomoção, recreação e organização das condições do ambiente escolar para realização das atividades orientadas pelo professor em aula regular.

O profissional deverá ainda acompanhar e prestar auxílio aos estudantes durante as atividades pedagógicas, para que possam realizá-las, e as propostas pelos professores durante as aulas e atividades extraclasse, visando, assim, a efetiva participação pedagógica destes estudantes na unidade de ensino.

O cuidador irá desempenhar suas atividades nos Centros Municipal de Educação Infantil (CMEIs) e/ou nas escolas municipais, conforme a necessidade identificada pela Sedec.