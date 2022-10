Em Fortaleza

Secretaria de Turismo divulga o destino João Pessoa durante o Brasil Travel Market

21/10/2022 | 20:00 | 83

A cidade de João Pessoa está sendo divulgada em Fortaleza durante o 11º Brazil Travel Market, evento realizado no Centro de Eventos do Ceará até esta sexta-feira (21). A feira recebeu cerca de 5 mil agentes de viagens e operadores de turismo do Brasil e de países da Europa, América do Sul, além dos Estados Unidos.

O secretário de Turismo de João Pessoa (Setur), Daniel Rodrigues, disse que a feira é importante em função do relacionamento com os profissionais que atuam diretamente com o público consumidor. “Estamos mantendo contatos importantes com muitos agentes, conversando sobre prováveis ações que devem ser promovidas nos próximos meses”, disse.

Durante o BTM, Daniel Rodrigues manteve contato com a secretária de Turismo de Ushuaia, na Argentina, Silvina Bello, que estava acompanhada da diretora de Marketing, Cristina Cavalli. A cidade argentina e a capital paraibana mantêm um processo de irmandade há vários anos.

De acordo com Daniel Rodrigues, essa aproximação pode incentivar a vinda de mais turistas da Argentina para João Pessoa. A partir do dia 03 de dezembro, a Gol Linhas Aéreas voltará a operar voos entre Buenos Aires e João Pessoa, ampliando a oportunidade de reativar também o intercâmbio entre as duas cidades.

Ministro – Na abertura do BTM, que ocorreu na quinta-feira (20), o ministro do Turismo, Carlos Britto, visitou o stand da Paraíba, coordenado pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), e conversou com o secretário da Setur. Carlos Britto afirmou que o Ministério está de portas abertas para desenvolver projetos futuros para a melhoria da infraestrutura de João Pessoa e maior divulgação do destino nos mercados nacional e internacional.