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Dentista é presa suspeita de levar celular e drogas para presídio em João Pessoa

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Divulgação / Governo da Paraíba

Uma dentista foi conduzida à delegacia, nesta segunda-feira (11), suspeita de levar aparelhos eletrônicos e substâncias ilícitas para detentos da Penitenciária Desembargador Sílvio Porto, em João Pessoa.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB), a descoberta ocorreu após um atendimento odontológico. Durante um procedimento de segurança, policiais penais apreenderam com um detento um aparelho celular, carregadores e fones de ouvido.

Questionado, o interno afirmou ter recebido o material da dentista responsável pelo atendimento. Em seguida, a profissional foi abordada e, segundo a Seap, foi flagrada tentando esconder substâncias ilícitas.

A dentista foi conduzida à Central de Polícia e autuada em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento.

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