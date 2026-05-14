Por MRNews



Turista bêbado mergulha na Fontana di Trevi e acaba detido em Roma

Um turista acabou protagonizando uma cena inusitada e nada barata em Roma, na Itália. O homem foi detido pelas autoridades locais após mergulhar na famosa Fontana di Trevi, um dos monumentos mais visitados do país. Segundo informações divulgadas pela imprensa italiana, ele estava embriagado no momento da confusão.

O caso aconteceu durante o último fim de semana e rapidamente chamou atenção de turistas que estavam no local. Testemunhas registraram o momento em que o visitante entrou na água da fonte histórica, ignorando completamente as regras de preservação do monumento.

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Multa ultrapassa R$ 2 mil

Após ser retirado da água por agentes de segurança, o homem recebeu uma multa de 500 euros, valor que equivale a cerca de R$ 2,9 mil na cotação atual. Além da penalidade financeira, ele ainda pode sofrer uma punição adicional e ser proibido de retornar à Fontana di Trevi por tempo indeterminado.

A situação ganhou grande repercussão nas redes sociais, principalmente porque o local possui rígidas regras de conservação. A fonte é considerada um dos maiores símbolos turísticos da Itália e recebe milhares de visitantes diariamente.

Regras ficaram mais rígidas em 2026

As autoridades italianas endureceram recentemente as normas de acesso ao monumento devido ao excesso de turistas. Desde fevereiro de 2026, visitantes passaram a pagar uma taxa de 2 euros para acessar a área mais próxima da água, espaço bastante procurado para fotografias e para a tradicional prática de jogar moedas na fonte.

A medida busca controlar o fluxo intenso de pessoas e ajudar na preservação do patrimônio histórico, que possui mais de 260 anos de existência.

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Fontana di Trevi recebe cerca de 30 mil turistas por dia

Localizada no coração de Roma, a Fontana di Trevi continua sendo um dos destinos mais procurados da Europa. O monumento recebe aproximadamente 30 mil visitantes diariamente, especialmente durante períodos de alta temporada.

Mesmo com as novas restrições, o acesso continua gratuito durante a noite e também para moradores da capital italiana. A expectativa das autoridades é reduzir comportamentos inadequados e preservar a estrutura histórica do local para os próximos anos.

Caso viralizou nas redes sociais

Vídeos do turista dentro da fonte começaram a circular rapidamente nas plataformas digitais, gerando críticas e também comentários bem-humorados entre internautas. Muitos usuários lembraram que situações semelhantes já aconteceram anteriormente em pontos turísticos famosos da Europa.

As autoridades reforçaram que atitudes como essa podem gerar não apenas multas elevadas, mas também consequências legais mais severas, principalmente em patrimônios históricos protegidos.

Tags: Fontana di Trevi, Roma, Itália, turista, multa, viagem, turismo internacional, Europa, patrimônio histórico