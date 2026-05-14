Seinfra realiza serviços da operação tapa-buraco em 30 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com a operação tapa-buraco nesta terça-feira (12) executando o serviço em 30 bairros da Capital. Esse trabalho é realizado diariamente pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem e atende às demandas da população.

A partir das 8h, as equipes estarão trabalhando nos seguintes bairros: Cuiá, Jardim Cidade Universitária, Bairro dos Estados, Cruz das Armas, Bancários, Cristo Redentor, João Paulo II, Gramame, Mangabeira, José Américo, Valentina Figueiredo, Colinas do Sul, Funcionários, Ernesto Geisel, Costa do Sol, Manaíra, Pedro Gondim, Brisamar. Tambauzinho, Jardim Planalto, Expedicionários, Padre Zé, Planalto Boa Esperança, Costa e Silva, Cabo Branco, Tambaú, Bessa, Bairro dos Ipês, Jaguaribe e Ernani Sátiro.

A Seinfra também executa em diversos pontos da cidade serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação de linha d’água e extensão de rede.

Como solicitar os serviços – As demandas como manutenção de vias, de iluminação pública e galerias devem ser solicitadas por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível para dispositivos móveis, o que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de João Pessoa de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.