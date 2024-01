Fábio Assunção foi aprovado no vestibular e voltou a estudar

Por MRNews



Fábio Assunção Retorna aos Estudos aos 51 Anos

No dia 5 de maio de 2023, Fábio Assunção, renomado ator brasileiro, surpreendeu seus fãs ao anunciar sua aprovação no vestibular e seu retorno aos estudos aos 51 anos. Após encerrar suas participações na novela “Todas as Flores”, transmitida pelo Globoplay, o artista abraçou a oportunidade de cursar Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

Fábio, conhecido por seu papel como Humberto na mencionada novela, tem sido elogiado por seus colegas de curso pela sua gentileza e simpatia. Integrando-se rapidamente às rodas de conversa durante os intervalos, o ator quebrou estereótipos, demonstrando humildade e ausência de estrelismo.

O retorno à vida acadêmica parece ter encantado Assunção, que compartilhou sua admiração pelo contato com textos, artigos e livros que abordam diversos temas. O ator destaca como esse enriquecimento intelectual tem contribuído para a organização de suas ideias e seu crescimento pessoal.

Sua escolha pelo curso de Ciências Sociais foi motivada pelo desejo de compreender a sociedade de maneira mais científica. Revelando que, em sua juventude, chegou a ingressar em uma universidade, mas abandonou os estudos para seguir a carreira artística, Assunção agora busca conciliar suas paixões pela arte e pela ciência.

Atualmente casado com a advogada Ana Verena, Fábio Assunção é pai de três filhos: João, de 20 anos, Ella Felipa, de 12, e a mais recente adição à família, Alana, nascida em 2021.

Este retorno surpreendente à sala de aula revela não apenas a busca por conhecimento, mas também a disposição de quebrar barreiras e desafiar padrões, inspirando outros a perseguirem seus sonhos independentemente da idade.

Bbb24

No contexto da dinâmica do BBB24, os Paredões quintuplos SÃO NOVIDADE, aí menos nesta temporada. A expectativa no universo dos reality shows. Com a complexidade de escolher entre cinco participantes, a decisão do público ganha contornos imprevisíveis.

E logo que o programa acabou, a Evaristo UOL BBB24 COMEÇOU a bombar. Mergulhar nas nuances das interações entre os telespectadores e os concorrentes, pretendemos desvendar os padrões de preferência que emergem nesses momentos cruciais, proporcionando uma análise aprofundada das estratégias e carismas que podem influenciar o destino dos participantes frente ao desafiador Paredão quintuplo.

O programa começou com a eliminação de Nizam. Na sequência Tadeu já anunciou um novo paredão, mas que começaria após a escolha se um novo líder