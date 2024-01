Inscrições no Sisu 2024 começam nesta segunda-feira (22)

As inscrições no Sisu 2024 (Sistema de Seleção Unificada) começam nesta segunda-feira (22). Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de janeiro, no Portal de Acesso Único em https://acessounico.mec.gov.br/sisu.

Com a mudança para uma edição por ano, a seleção oferecerá de uma só vez as vagas para entradas no primeiro e no segundo semestre, de acordo com o calendário de cada instituição. Ou seja, só haverá um período de inscrições no Sisu 2024.

O que fazer após as inscrições no Sisu 2024

O resultado da chamada regular do Sisu 2024 será divulgado no dia 30 de janeiro. Os candidatos poderão conferir o resultado no processo seletivo por meio do site https://acessounico.mec.gov.br/sisu. Na mesma página, durante o período de inscrições no Sisu 2024, também é possível acompanhar a atualização das notas de corte diárias para os cursos escolhidos.

Os aprovados deverão fazer a matrícula ou cadastro na instituição para a qual foi selecionado, desde que convocado na chamada regular, no período de 1º a 7 de fevereiro de 2024.

Lista de espera do Sisu 2024

Se não tiver sido selecionado na chamada regular, o candidato deverá manifestar interesse em participar da lista de espera do programa na página do Sisu na internet, no endereço eletrônico https://acessounico.mec.gov.br/sisu, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro de 2024.

Vagas do Sisu 2024 na Paraíba

As universidades públicas da Paraíba vão oferecer, juntas, 21.673 vagas para cursos superiores no Sisu 2024. Veja abaixo a oferta de cada instituição:

Universidade Federal da Paraíba: 7.750 mil

Universidade Federal de Campina Grande: 4.645 vagas

Universidade Estadual da Paraíba: 3.129

Instituto Federal da Paraíba: 3.290

Cronograma do Sisu 2024

Inscrições no Sisu 2024: de 22 a 25 de janeiro de 2024

Resultado da chamada regular: 30 de janeiro de 2024

Matrículas: 1º a 7 de janeiro de 2024

Manifestar interesse na lista de espera: de 30 de janeiro a 7 de fevereiro

Resultado da lista de espera: definidas por cada universidade

Tabela de pontos do Enem com notas de corte do Sisu para cada curso na Paraíba

Antes de saber o resultado do Sisu 2024, também é possível saber a média de pontos necessária para curso na Paraíba por meio de uma série de reportagens feitas pelo Jornal da Paraíba.

300 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 300 pontos tem algumas opções na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São opções para essa faixa de pontuação cursos como Letras e Construção de Edifícios.

400 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 400 pontos no Enem tem várias opções na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Dependendo da localização e da modalidade de inscrição no Sisu, com essa pontuação é possível cursar Ciência da Computação, Direito e Fisioterapia, por exemplo.

500 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 500 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

As opções para essa faixa de pontos são Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e Ciência da Computação.

600 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 600 pontos no Enem pode fazer diversos cursos na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São opções para a faixa dos 600 pontos os cursos de Fisioterapia, Psicologia, Engenharias e até Medicina.

700 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem tirou notas na faixa dos 700 pontos pode fazer quase todos os cursos que quiser na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e também no Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

São exemplos de cursos essa pontuação Medicina Veterinária, Fonoaudiologia, Odontologia e até Medicina.

800 pontos dá para qual curso na Paraíba?

Quem consegue 800 pontos no Enem consegue fazer o curso que quiser em qualquer instituição pública de ensino superior do estado.

