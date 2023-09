Secretaria de Saúde desmente mensagem que circula em mídias digitais sobre não pagamento do terço de férias

14/09/2023 |

13:00 |

92

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) garante que não é verdadeira a mensagem que circula em mídias digitais informando sobre o não pagamento do terço de férias nos meses de novembro e dezembro deste ano. A SMS assegura que mantém os pagamentos de todos os seus servidores, incluindo os direitos trabalhistas.

“Essa informação que o terço de férias não seria pago é totalmente inverídica, divulgada de forma maldosa para assustar nossos servidores. Em nenhum momento a SMS divulgou algo nesse sentido. Respeitamos nossos profissionais e sempre pagamos todos os direitos dos nossos colaboradores, sem atrasos, assim como os salários”, destaca a secretária de Saúde de João Pessoa, Janine Lucena.

Pagamentos – O prefeito Cícero Lucena assumiu o compromisso de pagar os servidores sempre dentro do mês trabalhado e isso vem acontecendo, desde janeiro de 2021, tradicionalmente nos dois últimos dias úteis de cada mês.

No mês de agosto, a Prefeitura de João Pessoa antecipou o pagamento aos servidores municipais, para garantir a tradição de pagar aos funcionários públicos dentro do mês trabalhado mesmo com a mudança de banco, iniciado no mês passado.

No início deste mês de setembro, aconteceu o pagamento do piso da enfermagem para aproximadamente 3.500 profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares, com valores retroativos aos meses de maio, junho, julho e agosto.