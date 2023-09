Cícero Lucena autoriza a construção de uma USF e a pavimentação de 26 ruas no bairro de Gramame

Gramame é um dos bairros com maior índice de crescimento populacional da Capital nos últimos anos, reunindo várias comunidades, que estão recebendo o olhar da Prefeitura de João Pessoa. Nesta quinta-feira (14), o prefeito Cícero Lucena assinou ordem de serviço para construção de uma Unidade de Saúde da Família (USF) e obras de pavimentação em 26 ruas do bairro.

“Isso aqui demonstra o olhar, a atenção e o cuidar dos que fazem a Prefeitura de João Pessoa. Somente neste instante estamos chegando com o programa de pavimentação, aqui em Gramame, dando ordem para construir uma USF, diminuindo a distância das pessoas que buscam um serviço de saúde. Ou seja, é a Prefeitura correspondendo a confiança do povo de João Pessoa e a esperança de que vamos fazer cada vez mais e melhor”, afirmou o prefeito, que esteve acompanhado do vice, Leo Bezerra, e vários secretários municipais.

“Aqui é uma região que estava verdadeiramente abandonada pelo poder público, mas o prefeito Cícero e toda sua equipe, desde quando assumimos a Prefeitura, voltamos o nosso olhar pra cá. É uma zona descoberta, que estava faltando USF, além de pavimentação e iluminação – e é isso que nós estamos fazendo, através de todas as secretarias”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

Saúde – O investimento na construção da Unidade de Saúde da Família Cidade Maravilhosa, em Gramame, é de R$ 2,2 milhões. O equipamento vai atender, em um espaço com serviço informatizado e ambientes climatizados, cerca de 16 mil moradores, incluindo as comunidades do Cajá, Parque do Sol, Cidade Maravilhosa e Condomínio Parque Cowboy. A unidade terá quatro equipes com médico, enfermagem, agentes de saúde, odontologia e farmácia, vacinas, entre outros serviços, como saúde da mulher, exames e clínico geral.

A secretária interina de Saúde, Janine Lucena, reforçou que a Prefeitura vai continuar avançando para cobrir todas as áreas da cidade. Esta é a quinta ordem de serviço para construção de USF, de um total de 10 que serão erguidas do zero. Em outra frente, a gestão municipal já reformou 41 equipamentos de Saúde, contando policlínicas e USFs. Já o Complexo Hospitalar de Mangabeira recebeu nova área de urgência e emergência, com ampliação de 10 leitos, enquanto o Hospital do Valentina e a UPA de Cruz das Armas ganharam novo centro de imagem, com raio X mais moderno para ampliar a capacidade de atendimento.

Infraestrutura – O investimento é de R$ 6,8 milhões, só nessa ordem de serviço. Em Gramame, são 62 ruas incluídas no programa de pavimentação da Prefeitura, contando as já contratadas e em licitação. O investimento total é de R$ 21,5 milhões. A chegada da pavimentação representa oferecer infraestrutura para uma região que estava esquecida e mais dignidade para moradores que sofrem há muito tempo.

“Já faz muito tempo que eu espero, pelo menos 18 anos. Minha mãe morreu e não teve o prazer de ver a rua dela calçada, o que vai acontecer agora. Sem contar a Unidade de Saúde da Família, que eu tenho que sair daqui até a Ipiranga, muito distante, que as vezes nem encontro ficha para ter atendimento. Estou muito feliz”, desabafou a dona de casa Patrícia Roberta.

A ordem de serviço contempla as ruas Santa Edwirgens, São Dimas, Santo Expedito, Santo Onofre, Santa Filomena, Nossa Senhora de Nazaré, Concris, Beija-Flor, Sabiá, Canário da Terra, Pardal, Ex Comb. José do Patrocínio Carvalho, Josefa Cabral de Souza, Pavão, Alfaiate Severino Dias Brito, Celecina Maria da Conceição. E ainda Luiz Spinelli Luiz Aureliano da Silva, Alina Saraiva de Oliveira, Francisco Tavares da Silva, Eraldo Ferreira do Nascimento. Abdias Monteiro de Farias, Antônio Pereira da Paixão, Paulo César da Silva Pontes, Dos Evangelistas e Carlos André Ferreira Narcizo – Trecho 1.