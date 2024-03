Secretaria de Habitação oferece dia de beleza e saúde para 80 mulheres moradoras de residenciais

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (Semhab), ofereceu, nesta quinta-feira (21), um dia de beleza e saúde para 80 mulheres dos Residenciais Vista Alegre, no Colinas do Sul; Vista do Verde, no Bairro das Indústrias; e Saturnino de Brito, no Varadouro. A programação especial foi realizada no restaurante Lovina, na Praia do Seixas e teve uma série de atividades e distribuição de brindes.

O objetivo da promoção do evento, conforme destacou a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, é resgatar a cidadania e, ao mesmo tempo, valorizar o trabalho dessas mulheres como mães e donas de casa. “O prefeito Cícero Lucena e todos nós que compomos essa gestão entendemos que a habitação não é apenas uma questão de entregar apartamentos, um espaço físico de argamassa e concreto, mas também é proporcionar qualidade de vida para as pessoas que viverão nessas residências, um novo ambiente onde as pessoas vão mudar de vida para melhorar, com novas oportunidades e a perspectiva de um futuro mais seguro”, ressaltou.

O evento teve a presença de donas de casa e idosas e foi mais uma atividade integrada realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Habitação, em conjunto com a Secretaria de Juventude, Esportes e Recreação (Sejer), e também a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que levou uma equipe de estética (massoterapia e manicure) para atender as participantes.

Outros parceiros, como o Uniesp e a Faculdade Internacional da Paraíba (FPB), levaram serviços de saúde como: enfermagem, fisioterapia, nutrição, aferição de pressão arterial e auriculoterapia. A Empresa Cremosin fez a doação de picolés e sorvetes. A programação do mês das mulheres faz parte do Programa Pós-ocupacional, que assiste os moradores dos residenciais construídos pela Prefeitura de João Pessoa.

A secretária Socorro Gadelha acrescentou que, para as mulheres que participaram dessa programação, foi um momento único. “Esse momento está sendo único para essas mulheres, que dedicam todo o tempo para cuidar do lar, dos filhos e netos. Por isso, nós pensamos um mês diferente com atividades externas com muita movimentação, tudo para fugir da rotina delas e eu tenho certeza que elas ficaram satisfeitas e felizes”, comentou.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que todo dia é dia da mulher, mas que na gestão do prefeito Cícero Lucena elas têm recebido uma atenção diferenciada com a realização de políticas públicas que têm como objetivo resgatar a autoestima para que elas se sintam valorizadas. “Para nós que fazemos a gestão, é muito gratificante ver a alegria no rosto dessas mulheres que já viveram momentos difíceis na vida, mas hoje vivem de forma digna num apartamento confortável e nós vamos continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, enfatizou.

A empresária Tamara Cavalcanti, que administra o restaurante Lovina, na Praia do Seixas, junto com a irmã Tamires Cavalcanti, afirmou que foi com muita alegria que eles abriram as portas para receber aquelas mulheres para comemorar uma data de grande importância para elas. “Nós fazemos isso com prazer e satisfação, recebendo mulheres que nunca tiveram a oportunidade de viver momentos como este, ressaltando que a mulher continua lutando para ocupar espaços como trabalhadora, como empreendedora e sem abandonar sua função de dona de casa, de cuidadora dos filhos e do bem-estar das famílias”, declarou.

Um grupo de alunos do curso de Enfermagem, do Uniesp e da FPB participou das atividades, verificando a pressão arterial, oferecendo também a auriculoterapia. A Mouriene Palmeira, preceptora de enfermagem, explicou que para os alunos era a oportunidade de pôr em prática o que eles aprendem na teoria na sala de aula, ressaltando que a parceria com a Semhab tem sido importante e tem se fortalecido a cada dia.

Dona de casa, Lucineide Rodrigues da Silva disse que mudou de vida depois que foi morar no Residencial Vista Alegre, pois morava em condições precárias na Beira da Linha, no Alto do Mateus, e agora vive em um apartamento confortável. “Graças a Deus e ao prefeito Cícero Lucena, que me deu a oportunidade de mudar de ambiente para uma vida melhor”, falou.

Elizabete Mendonça da Silva é natural de Campina Grande, mas se considera pessoense e, como moradora do Vista Alegre, sempre participa das atividades promovidas pela Secretaria de Habitação. “Eu tento participar de tudo e estou me sentindo bem, tenho mais disposição e minha saúde está muito melhor. E tudo isso depois que eu cheguei para morar no Vista Alegre”, declarou.