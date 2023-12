Secretaria de Saúde disponibiliza canal para facilitar comunicação entre usuários e Atenção Básica

07/12/2023 |

08:00 |

46

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa disponibiliza para a população o ‘Alô, PSF’, com o objetivo de melhorar a assistência prestada nas unidades de saúde da família (USF). Através do número (83) 98654-7376, a população pode opinar sobre o atendimento oferecido nos serviços de Atenção Básica do município.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, o ‘Alô, PSF’ é um canal direto criado pela SMS para facilitar a comunicação entre os usuários do Programa de Saúde da Família e a Atenção Básica. “Os usuários podem expor suas dificuldades, informar sobre eventuais problemas de atendimento nas unidades, tirar dúvidas ou mesmo sugerir melhorias aos serviços”, explicou.

O usuário pode entrar em contato por meio de chamada telefônica ou através do aplicativo de mensagens Whatsapp. O atendente registra a demanda do usuário e encaminha ao setor responsável para a resolução do problema. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Atenção Básica – Atualmente a população de João Pessoa conta com 203 equipes de saúde da família, distribuídas em 92 unidades. O serviço é a porta de entrada do atendimento público de saúde, onde o usuário tem acesso às consultas médicas e odontológicas, atendimentos de enfermagem, curativos, vacinação, coleta para exames laboratoriais, distribuição de medicamentos básicos, pré-natal, encaminhamento para consultas especializadas, testes rápidos para IST e ações de prevenção e promoção à saúde.