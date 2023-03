Até sexta-feira

Secretaria de Educação realiza a formação inicial com professores selecionados para atuar na EJA

07/03/2023 | 19:00 | 169

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) está realizando, até esta sexta-feira (10), a formação com os candidatos selecionados no Processo Seletivo Simplificado e convocados para professor de Qualificação Profissional para o atendimento à Educação de Jovens e Adultos (EJA). A capacitação acontece no turno da tarde, na Escola de Formação de Professores, na Avenida Beira Rio.

“Realizamos a convocação de 18 professores, conforme ordem de classificação no resultado final do Processo Seletivo Simplificado. Esses professores irão atender à EJA no nível do Ensino Fundamental, primeiro segmento (Ciclos de Alfabetização, I e II) e segundo segmento (Ciclos III e IV)”, explicou a chefe da divisão da EJA, Socorro Diniz.

A carga horária da formação inicial será de 20h semanais. O tema do encontro desta terça-feira (7) foi ‘A matriz curricular da EJA numa perspectiva interdisciplinar’.

Estou muito honrado em poder participar dessa iniciativa muito importante. É uma proposta fundamental, exercendo uma função de reparação, de equalização e de qualificação. Sabemos do desafio dessa nossa missão, mas nosso princípio norteador como professores é de transformação social e vamos oferecer o que temos de melhor para os alunos”, disse o professor de qualificação profissional em repositor de mercadorias, Joaquim Monteiro.

Esta ação constituirá uma Política Pública inovadora de inclusão e fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos e irá ofertar aos estudantes a qualificação profissional integrada à EJA.

Vagas – Foram ofertadas 45 vagas, sendo nove para pessoas com deficiência, distribuídas nas funções:

-Professor de Educação – primeiro segmento: curso de zelador de prédio; horticultor de produtos orgânicos; e auxiliar de cozinha;

-Professor de Educação – segundo segmento: agente comunitário de saúde; cuidador de idoso; recepcionista de escritório; e repositor de mercadorias;

-Professor de Educação – primeiro e segundo segmento: agente de gestão de resíduo sólido.