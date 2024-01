Larissa Dona Puma deixa de gravar com lagartixa após críticas

A influenciadora Larissa Rodrigues, conhecida como Larissa Dona Puma, anunciou em seu perfil nas redes sociais que deixará de gravar vídeos com lagartixas, após críticas de biólogos na web. A paraibana de Uiraúna ficou conhecida na internet após fazer vídeos engraçados com seus animais de estimação.

Os “atores” animais dos vídeos de Larissa são as cadelas Dona Puma e Lambu, a gata Xana Calanga, a personagem Dona Lagartixa e outros animais, como patos e galinhas.

Todos, com exceção da lagartixa, são animais de estimação de Larissa Rodrigues. No caso das lagartixas que aparecem nos vídeos, a paraibana recolhe os animais que circulam em seu quintal, grava e solta novamente.

Os biólogos Henrique Abrahão e Vinícius Ferreira gravaram vídeos criticando a influenciadora pelo uso das lagartixas nos vídeos. Henrique afirmou que o manuseio de animais silvestres é proibido.

“Nitidamente isso aqui é ilegal, você não pode mexer com animais silvestres”.

Já o biólogo Vinícius Ferreira relacionou o comportamento da paraibana com maus tratos a animais silvestres.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Larissa Rodrigues explicou que conversou com pessoas que possuem maior conhecimento sobre a questão ambiental e foi aconselhada a não utilizar mais as lagartixas nas gravações.

Entrei em contato com outras pessoas, né, pessoas que me seguem, né, seguidores, pessoas até do Ibama mesmo e expliquei a situação. Eles me aconselharam a não fazer mais vídeos com a Dona Lagartixa para evitar esse tipo de polêmica”.