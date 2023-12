Crianças do CMEI Arlete participam da ‘Noite do Pijama’ e momento marca transição do Pré II para o Ensino Fundamental

A noite desta quarta-feira (6) foi de alegria, diversão, muito sono e surpresas no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Arlete de Almeida Nunes, no bairro do Geisel. As crianças do Pré II participaram da ‘Noite do Pijama’ que está dentro da programação da festa de transição das crianças que saem da Educação Infantil para serem recebidas na escola no Ensino Fundamental I.

As crianças tiveram lanche coletivo, cantinho da fantasia, baú da literatura, barraca da pipoca, banho de mangueira, sport dance, além de brincadeiras livres.

Maria Luisa, 6 anos, chegou acompanhada dos pais Raíssa Soares e Alex Paulino e logo entrou nas brincadeiras. Os pais falaram o que representa esse momento para eles. “Primeira vez que ela dorme assim fora de casa. Meu coração enquanto mãe está bastante ansioso, mas eu confio na equipe. Isso é uma experiência nova tanto para as crianças quanto para os pais”, disse Raíssa Soares.

Na hora de dormir as crianças tomaram banho, vestiram os pijamas e teve contação de histórias para irem relaxando nas salas climatizadas. Mas a 00h elas acabaram sendo acordadas com uma surpresa: Papai Noel chegou com um saco cheio de brinquedos para todas elas.

“Os pais fazem parte de tudo isso. Terça-feira teve uma aula da saudade aqui e vai ficar sempre guardado no meu coração e na mente de todas as professoras, equipe técnica, auxiliares de sala, cuidadores e famílias. Vamos ter recordações maravilhosas dessas crianças que no próximo ano vão nos deixar. Tem criança que chegou para mim e disse ‘Tia Dizelda, eu nunca vou esquecer da senhora’. Olhou para a professora e disse ‘Eu lhe amo’. Isso é muito gratificante para gente que faz Educação Infantil”, disse emocionada a diretora Edizeuda Rodrigues.

Lucimar de Oliveira Lima também falou sobre o que representa esse momento para enquanto professora dessas turmas do Pré II. “A Noite do Pijama sempre marca. É o segundo ano que eu estou aqui e a gente faz isso e temos um resultado esplêndido porque os meninos chegam em casa no dia seguinte, se reúnem com os pais e contam como foi. Então, é algo que eu nem sei explicar a sensação que a gente tem sempre. É maravilhoso estar nesse momento com eles. Os pais também têm uma contribuição muito boa”, disse a professora.

A diversão no CMEI contou com a presença da Guarda Municipal de João Pessoa garantindo toda a segurança durante noite e madrugada. Logo cedinho da manhã as crianças tomaram café e foram para casa com os familiares.