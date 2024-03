Sine-JP oferece 157 vagas de trabalho em diversas áreas a partir desta segunda-feira

17/03/2024 |

19:00 |

20

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia esta segunda-feira (18) com diversas oportunidades para quem almeja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. Um total de 157 vagas estão disponíveis, abrangendo 49 diferentes funções, oferecendo uma ampla variedade de opções para os candidatos. Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço. Clique aqui e confira as vagas.

Destacando-se entre as áreas mais demandadas, a função de atendimento de lanchonete lidera com 32 vagas disponíveis, seguida pela oportunidade para pedreiros, com 13 vagas, e consultores de vendas, com 12 oportunidades em aberto.

Além disso, o Sine-JP está oferecendo vagas em diversas outras áreas, incluindo servente de obras, manobrista, balconistas de açougue, sushiman, vendedor pracista, mestre de obras, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, lavador de carros, atendente do setor de frios e laticínios, entre outras.

O Sine-JP fica na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Para mais informações sobre as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas, os candidatos podem acessar o Painel da Empregabilidade no site www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Para esclarecimentos adicionais, entre em contato pelo telefone (83) 98654-8978. A equipe do Sine-JP está pronta para auxiliar e orientar os candidatos em sua busca por oportunidades no mercado de trabalho.