Especial de Dia dos Pais no Minha Paraíba destaca histórias de afeto entre pais e filhos

O Minha Paraíba, que vai ao ar no próximo sábado (8), celebra o Dia dos Pais por meio de histórias que mostram como os vínculos familiares são construídos no dia a dia. O programa apresenta personagens que encontraram diferentes formas de demonstrar carinho, companheirismo e afeto entre pais e filhos.

Letícia Oliveira / TV Cabo Branco

O púbico vai acompanhar encontros marcados por lembranças, aprendizados e experiências compartilhadas. A culinária ganha espaço como cenário de memórias afetivas, enquanto o dia a dia mostra como pais e filhos fortalecem a relação por meio da convivência, da dedicação e do incentivo mútuo. Há ainda um outro lado de Cristiano Sacramento, apresentador do Globo Esporte, que o telespectador não conhece tanto: o de pai da Lis.

O Minha Paraíba deste sábado (8) tem apresentação de Matheus Aquino, produção de Letícia Oliveira e direção de Danillo Tavares. Produzido pelo núcleo de Entretenimento da Rede Paraíba, sob gerência de Guilherme Reis, o programa é exibido logo após o Jornal Hoje, nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

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