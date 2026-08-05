Leo Bezerra abre Olimpíadas Escolares Municipais e reforça apoio da Prefeitura de João Pessoa ao esporte

O prefeito Leo Bezerra abriu, nesta segunda-feira (3), a edição 2026 das Olimpíadas Escolares Municipais, que reúne 83 escolas da Rede Municipal de Ensino durante quase um mês de competições, envolvendo mais de 3,6 mil alunos na disputa de 12 modalidades esportivas. A solenidade foi realizada no Ginásio O Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, onde o gestor destacou os investimentos da Prefeitura de João Pessoa no esporte escolar, com a entrega de materiais esportivos para os estudantes e kits destinados aos professores.

“Nosso apoio ao esporte é incondicional. Reativamos as Olimpíadas Escolares Municipais e, hoje, celebramos o crescimento dela, dando mais oportunidades para as nossas crianças, jovens e adolescentes disputarem uma competição. É usar o esporte como ferramenta de cidadania e bem-estar. Também, é claro, que poderemos revelar talentos”, destacou Leo Bezerra.

Nesse primeiro dia, ocorreu o desfile das escolas, o acendimento da pira olímpica e juramento olímpico. As Olimpíadas Escolares Municipais se estenderão até o dia 29 de agosto, com disputas em 10 escolas. Nesta 5ª edição, participam do evento esportivo alunos com idades entre 12 e 16 anos. O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), é incentivar a participação de todos os estudantes, tanto do Ensino Fundamental I quanto do II, integrando toda a rede de ensino.

“Um belo evento, marcado pela diversidade de idades e pelo entusiasmo dos participantes. Além disso, reforçamos o aspecto pedagógico: o esporte atua como um estímulo para a aprendizagem e para o bom desempenho escolar, compondo um conjunto de ações essenciais para o desenvolvimento integral da criança e adolescente”, afirmou a secretária executiva de Educação e Cultura de João Pessoa, Luciana Dias.

Modalidades – São 3.669 estudantes inscritos, que competirão nas modalidades de futsal, basquete, vôlei, vôlei de praia, handebol, futebol de travinha, judô, xadrez, natação, atletismo, bocha paraolímpica, além do Kids Games.

Palavra de atleta – Em nome dos alunos participantes das Olimpíadas Escolares Municipais, Matheus Kauã, da Escola Arnaldo Barros Moreira, teve a honraria de fazer o juramento olímpico. “Prometo disputar, com lealdade, as Olimpíadas Escolares, com respeito aos meus adversários”, jurou o atleta, que se confraternizou com o prefeito Leo Bezerra e agradeceu a oportunidade de jogar a competição, com todo apoio e estrutura.