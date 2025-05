Secretaria de Educação de João Pessoa notifica empresa e cobra a entrega de fardamento escolar

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) notificou a empresa JF Comércio e Serviços LTDA, contrato de número 10.001/2025, de Santa Cruz do Capibaribe-PE, por descumprimento de cláusula na entrega de uniformes escolares, tais como: bermuda infantil, short saia infantil, camisa regata infantil, camisa manga curta infantil, camisa manga curta juvenil, bermuda infantil e camisa manda curta adulto. O prazo de entrega dos materiais era no dia 21 de março de 2025.

Por determinação da secretária América Castro no mesmo dia a empresa foi notificada pela Secretaria, via 1Doc, solicitando a entrega do fardamento. Como, mais uma vez, a entrega não foi feita a secretária determinou que no dia 22 de abril a empresa JF Comércio e Serviços LTDA fosse notificada novamente sendo dado um prazo de cinco dias.

“Nós fizemos todo o processo de licitação corretamente e dentro do prazo. É inaceitável que nossos estudantes sejam prejudicados porque a empresa não consegue cumprir com as obrigações, com o acordo firmado no processo licitatório, que é a entrega do fardamento dentro do prazo”, disse a secretária América Castro.

A terceira notificação contra a empresa aconteceu no dia 30 de abril. No dia 20 de maio, a Secretaria de Educação voltou a enviar mais um e-mail, via 1Doc, onde a empresa o recebeu, leu, mas não respondeu, desta vez dando um prazo de 15 dias para a entrega do material restante.

“A empresa JF Comércio e Serviços LTDA tem até o dia 3 de junho para cumprir esse prazo dos 15 dias. Caso seja descumprido mais uma vez a secretária determinou que fosse feito o distrato. A empresa está sendo notificada e uma das punições será a não participação de processos licitatórios que envolvam a Prefeitura de João Pessoa”, explicou a diretora do Departamento de Bens Móveis da Sedec, Ana Virgínia.