Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 63 milhões

admin1

Por MRNews

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.963 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 – 20 – 34 – 44 – 53 – 57

  • 31 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.338,73 cada
  • 2.684 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.339,13 cada

Presidente do STF defende atuação de Toffoli no caso do Banco Master

Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (24), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Você pode gostar também

Provas do concurso da prefeitura de Matinhas são aplicadas neste domingo

admin1

Prefeitura disponibiliza diversos serviços à população nos CRCs e Cras

onde acompanhar, escalações e arbitragem

admin1