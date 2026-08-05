Centro de Convenções de Campina Grande recebe a Feira Móvel Brasil, abre calendário de grandes eventos e impulsiona economia regional

Campina Grande vive um início de ano marcado por forte movimentação econômica com a realização da Feira Móvel Brasil (Salão Móvel Paraíba), que acontece nos dias 21, 22 e 23 de janeiro, no Centro de Convenções de Campina Grande (CCCG). Capitaneado pelo Governo do Estado, o evento de grande porte e alcance nacional abre oficialmente o calendário de grandes eventos do equipamento em 2026, reafirmando o turismo de negócios como um importante vetor de desenvolvimento econômico para Campina Grande e toda a região.

A feira recebeu a visita, na tarde desta quinta-feira (22), do vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, evidenciando a atenção do Governo do Estado para iniciativas que geram emprego, renda e fortalecem a economia regional, especialmente no interior do estado. “A Feira Móvel Brasil representa o pontapé inicial do calendário de eventos do Centro de Convenções de Campina Grande em 2026. No ano passado, já tivemos diversos eventos realizados aqui, e agora abrimos oficialmente este novo ciclo com um grande encontro, que reúne toda uma indústria, com empresas da Paraíba e de vários estados do país, movimentando o Centro de Convenções e fazendo a economia da cidade girar.”

O vice-governador destacou ainda o impacto dos eventos na cidade. “É muito simbólico chegar e ver o estacionamento cheio, o espaço movimentado, especialmente em Campina Grande, onde o mês de janeiro é historicamente um período de baixa temporada. Esse resultado mostra a força do turismo de eventos. Esse fluxo de pessoas gera impacto direto na hotelaria, na alimentação, nos serviços e na contratação de mão de obra, fortalecendo a economia local. E, em breve, teremos mais um avanço importante, com a inauguração do Teatro do Centro de Convenções, que ampliará ainda mais a capacidade de receber grandes eventos e continuará impulsionando o desenvolvimento econômico de Campina Grande.”

A Feira Móvel Brasil demonstra, na prática, a capacidade do Centro de Convenções de reduzir a sazonalidade do turismo e manter a economia local aquecida ao longo de todo o ano. Os reflexos econômicos já são sentidos em diversos setores, como a rede hoteleira de Campina Grande, que registra alta demanda, com a utilização estimada de aproximadamente 2 mil apartamentos de hotéis durante o período do evento. Restaurantes, bares, serviços de transporte, comércio e demais atividades do trade de serviços também apresentam aumento significativo no fluxo de clientes.

Voltado para empresários e profissionais do setor moveleiro, o Salão Móvel Paraíba reúne fabricantes de 18 estados brasileiros, com grandes marcas dos segmentos de móveis, colchões, estofados e eletrodomésticos. Ao longo dos três dias de programação, cerca de 10 mil pessoas devem passar pelo CCCG, fortalecendo o networking, estimulando parcerias comerciais e consolidando o evento como uma vitrine estratégica para a indústria e o varejo.

No volume de negócios, a Feira Móvel Brasil alcança números expressivos, com expectativa de mais de R$ 100 milhões em valores negociados, consolidando-se como um importante motor de desenvolvimento econômico para a Paraíba e para todo o Nordeste.

Para a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, a realização do evento reforça a estratégia do Governo da Paraíba de utilizar o turismo de eventos como ferramenta estruturante para o crescimento regional. “O Centro de Convenções de Campina Grande cumpre um papel estratégico ao atrair eventos desse porte, especialmente em um período fora da alta temporada. Isso significa hotéis ocupados, restaurantes movimentados, serviços aquecidos e geração de renda para Campina Grande e toda a região. É o Governo do Estado fomentando a economia de forma planejada e descentralizada”, afirmou a secretária.

O evento também conta com a presença do Programa Empreender Paraíba, que participa das ilhas gourmet com a valorização da gastronomia local e regional, evidenciando a criatividade, a identidade cultural e a força do empreendedorismo paraibano. A iniciativa amplia as oportunidades de negócios para pequenos empreendedores e reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável

O gestor do Centro de Convenções de Campina Grande, Divaildo Júnior, destacou a importância da Feira Móvel Brasil para o posicionamento do equipamento no cenário nacional de eventos. “A Feira Móvel Brasil simboliza exatamente o propósito do Centro de Convenções de Campina Grande. Estamos abrindo o calendário de grandes eventos com um encontro de alcance nacional, que movimenta a economia em um período historicamente mais fraco para o turismo. Para 2026 já temos 15 eventos confirmados e outros em fase de negociação. Isso significa hotéis ocupados, restaurantes cheios, serviços funcionando e renda circulando em Campina Grande e em toda a região. O equipamento cumpre sua função estratégica de atrair eventos, gerar negócios e fortalecer o desenvolvimento econômico do interior da Paraíba.”

Fábio Ferreira, organizador do evento, ressalta a escolha estratégica de Campina Grande e a infraestrutura oferecida pelo Centro de Convenções. “A realização do Salão Móvel em Campina Grande só foi possível graças à estrutura do novo Centro de Convenções, que nos permite oferecer conforto, organização e uma experiência qualificada aos lojistas de móveis e eletrodomésticos. Reunimos aqui os maiores fabricantes do país, que apresentam suas coleções para 2026, justamente em um período estratégico para o setor. A escolha de janeiro acompanha o calendário da indústria, quando as fábricas preparam seus lançamentos para abastecer o mercado ao longo do ano. Hoje, a Paraíba vive um novo momento. Com os investimentos realizados pelo Governo do Estado, o setor moveleiro passou a ter visibilidade nacional, mostrando ao Brasil que a Paraíba não é apenas mercado consumidor, mas também um espaço capaz de reunir todo o segmento e se consolidar como vitrine para o setor moveleiro.”

A visita do vice-governador Lucas Ribeiro na tarde desta quinta-feira contou com a presença do secretário executivo do programa Empreender Paraíba, Fabrício Feitosa, do secretário executivo do Turismo, Vital Costa, do secretário executivo do Desenvolvimento Econômico, Rinaldo Maranhão e do ex-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso.