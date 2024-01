Inscrições para eleição do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa iniciam no dia 15 de janeiro

08/01/2024 |

20:00 |

53

O Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa (CMS-JP) iniciará, a partir do dia 15 de janeiro de 2024, as inscrições, voltadas ao seu processo eleitoral, para o biênio 2024/2026. As inscrições das entidades e movimentos sociais para participação na eleição serão feitas exclusivamente na Secretaria Executiva do CMS-JP, situada à Av. Epitácio Pessoa, Nº 1324, Torre.

No período de 15 a 30 de janeiro, das 8h às 12h, ocorrerão as inscrições para os candidatos às vagas do segmento de usuários do SUS, assim como para os candidatos do segmento dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços de saúde conveniados e contratados com o SUS.

“O Conselho Municipal de Saúde é uma instituição muito importante para a gestão pública. Ele é composto por representantes das diversas áreas da sociedade e é um órgão delineador de muitas políticas públicas, justamente por essa representatividade e por esse conhecimento das necessidades da população, sendo um grande parceiro da gestão. Então, é de suma importância que nós tenhamos um conselho forte, porque conselho forte é gestão forte”, exaltou Luis Ferreira, secretário municipal de Saúde de João Pessoa.

A data da eleição do Conselho Municipal de Saúde de João Pessoa, para preenchimento das vagas dos membros titulares e suplentes das entidades e movimentos sociais, está marcada para o dia 7 de março de 2024. O pleito será realizado por meio de plenárias de segmento, no horário das 9h30 às 11h30, no auditório do Conselho, situado à Av. Júlia Freire S/N, Torre.

As informações complementares sobre a eleição do CMS-JP podem ser obtidas pelo telefone (83) 3214-7950 ou ainda através do blog do Conselho.