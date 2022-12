No Parque Solon de Lucena

Orquestra Sinfônica e Companhia de Dança emocionam público no concerto ‘Contos de Natal’

15/12/2022 | 22:00 | 57

O público que assistiu ao concerto ‘Contos de Natal’, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), se emocionou com a apresentação realizada no Parque Solon de Lucena, na noite desta quinta-feira (15). Os acordes dos músicos da Orquestra Sinfônica Municipal deram o ritmo para que os bailarinos e bailarinas da Companhia de Dança criassem um espetáculo de movimentos, cores e luzes, traduzindo a mensagem de Natal.

Para o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, é o resultado de uma integração bem sucedida entre a Orquestra e a Companhia de Dança, que empresta uma beleza ainda maior ao espetáculo. O gestor destacou que a Funjope preparou uma estrutura acolhedora no Parque Solon de Lucena para receber o público. Este ano, quem foi acompanhar teve a oportunidade de assistir a dois diferentes espetáculos sobre o Natal. A primeira parte envolveu um clássico do ballet, uma adaptação do espetáculo ‘Quebra Nozes’, que estreou em 2021 e ficará no calendário municipal.

“A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Funjope, marca, com esse espetáculo o ápice do nosso Natal. É o segundo ano consecutivo que montamos aqui na Lagoa e conseguimos integrar o corpo de bailarinos e bailarinas da nossa Companhia com os músicos da Orquestra Sinfônica Municipal. Essa tem sido a nossa marca dos espetáculos montados pela Companhia. O público é um show à parte. Foram mais de 1.300 pessoas que se deleitaram com boas músicas e com um belíssimo espetáculo, tanto do ponto de vista da tradição do Natal, que é O Quebra Nozes, como da inovação e da contemporaneidade do Natal com A Fábrica de Brinquedos, que doou um espetáculo novo que nós montamos exclusivamente para esse Natal de 2022”.

Público emocionado – “Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante. A população precisa ter mais contato com isso. É uma beleza.

E algo que chamou a atenção é que esperávamos algo relativamente amador e eu acho que tem bastante qualidade, muito profissional”, destacou o professor aposentado Henrique Lopes. Ele disse que também foi uma surpresa a presença da Orquestra. “A gente vê que tem qualidade. A gente vê que as pessoas subestimam o gosto da população, e olha aí, bastante gente. Isso mostra que as pessoas gostam de coisas boas. É um investimento valioso na cultura trazer as pessoas para o contato com o erudito. É uma coisa maravilhosa, uma iniciativa da Funjope que eu acho louvável. Fico feliz que está no calendário, num ambiente agradável, um espaço público. Espero que continue com cuidado, com amor”, acrescentou.

A cabeleireira Ellen Cordeiro contou que esta não foi a primeira vez que viu o espetáculo e, este ano, fez questão de comparecer novamente. “Eu acho lindo. É importante para a cultura, uma oportunidade que a Prefeitura e a Funjope dão para muita gente que não tinha acesso”, observou.

O garçom Josivaldo Lisboa Ferreira afirmou que o espetáculo é muito bonito. “Uma beleza incomparável. Importante demais o prefeito Cícero Lucena proporcionar isso para nós”, afirmou.

“É interessante para a população, porque quase não tem esse tipo de espetáculo aqui. Bem interessante. É a primeira vez que venho e realmente valeu à pena”, declarou Kênya Jayne Alexandre.

O Quebra Nozes – A bailarina Stella Paula Carvalho, que coordena a Companhia de Dança, relembra que ‘O Quebra Nozes’ conta a história de uma jovem chamada Clara. Ela ganha um lindo boneco quebra-nozes de seu tio e fica encantada com o presente, até que seu irmão, com ciúmes, o quebra. “O tio, então, conserta magicamente o brinquedo e, ao fim da festa, Clara adormece agarrada a ele. É aí que seu sonho começa”, diz.

A apresentação é uma remontagem das coreógrafas Denilce Regina e Evana Arruda, com a participação dos 13 bailarinos da Companhia Municipal de Dança. A direção geral é de Stella Paula Carvalho e o figurino da Devant, loja de acessórios para dança.

Um Natal Mágico – A segunda parte da noite foi um musical idealizado pela coordenação de Danças da Funjope, junto com as coreógrafas e a diretora. É o musical ‘Um Natal Mágico’. Nele, duendes preparam presentes em uma fábrica de brinquedos com a ajuda das Mamães Noel, e vão, com o Papai Noel, entregá-los às crianças da Cidade Iluminada.

O concerto ‘Contos de Natal’ contou ainda com a participação do DJ Iordz, do ator Adilson Lucena, que interpreta o Palhaço Pipi, mas nesta noite representou o Papai Noel. Também compôs o elenco a bailarina Jack Keysy.

A Companhia Municipal de Dança é formada pelos bailarinos Ana Maria Barroso, Maxwell Araújo, Lyedson Fidélis, Jasmim Machado, Aline Ferreira, Joalisson Santos, Eduardo Lima, Débora Duany, Tâmara Ribeiro, Gabriel Morais, Maria Luiza Pires, Rhuan Ramires e Ruan Mangueira. A coordenação de dança é do bailarino Geovan da Conceição, chefe da Divisão de Dança da Funjope, e da bailarina Jaqueline Queiroz.