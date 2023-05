Maio Furta-cor

Instituto Cândida Vargas realiza ações sobre saúde mental materna

29/05/2023

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que faz parte da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, vem realizando, neste mês, ações em alusão a campanha Maio Furta-cor, que visa sensibilizar a população para a causa da saúde mental materna. Na tarde desta segunda-feira (29), pacientes participaram de uma roda de conversa. Já nesta terça-feira (30), outras usuárias irão participar, a partir das 10h, no ambulatório da unidade.

“Realizamos, na Unidade de Cuidados às Gestantes (UCG), uma conversa sobre mental materna com as gestantes que estavam no local. As mães que estavam na Casa Mãe Bebê do ICV também receberam a equipe de psicologia. Promovemos ações de psicoeducação para pacientes na triagem e para os seus acompanhantes. O objetivo do Maio Furta-cor é conscientizar a sociedade a respeito da importância da saúde mental materna”, explicou a coordenadora do setor de psicologia do ICV, Poliana Dantas.

Vitória Farias, participante da atividade, contou que as mães vêm ajudando uma a outra, mas que a equipe ajuda a todas. “Eu gostei do encontro, pois tem um monte de aprendizado ali dentro, e eu já passei por algumas coisas que o pessoal falou. Estou tentando manter a calma aqui dentro, então foi importante eu ter participado desse momento, para nos ajudar nas situações difíceis, nos ajudando a ficar mais fortes”, disse.

A campanha que o ICV abraçou tem o objetivo de sensibilizar a população para a saúde mental materna, além disso, promover ações de conscientização baseadas em evidências científicas. O setor de psicologia do ICV funciona 24h, disponibilizando atendimento humanizado as pacientes que precisam e desejam uma conversa com um profissional da área.