Hospital Municipal Santa Isabel promove treinamento em cirurgia por videolaparoscopia

29/06/2023 | 08:00 | 47

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) segue investindo na capacitação e atualização dos profissionais que atuam na unidade para aprimorar cada vez mais o atendimento aos usuários da rede municipal de saúde. Com esse objetivo, o HMSI promove, neste sábado (01), um treinamento envolvendo a realização de cirurgias por videolaparoscopia.

O treinamento, destinado também a estudantes de medicina, será realizado a partir das 8h30 no Centro de Estudos do Hospital Municipal Santa Isabel. “O objetivo é ensinar a equipe de enfermagem a instrumentar cirurgias por video. Será orientada a técnica de montagem de todo material laparoscópico que temos no Hospital Municipal Santa Isabel”, explica a médica residente de cirurgia geral, Gabriela Debs Diniz, que vai ministrar o treinamento.

Gabriela ressalta que a videolaparoscopia é utilizada em cirurgias minimamente invasivas. “No serviço utilizamos predominantemente em cirurgias bariátricas e colecistectomias”, complementa.

A enfermeira Karoline Eugênio, coordenadora da Clínica Cirúrgica do Hospital Santa Isabel, ressalta a importância da participação dos enfermeiros e técnicos no treinamento. “Ela vai treinar todos os funcionários para desempenhar a função de instrumentação, mostrando como é feito o procedimento e a importância do técnico instrumentador saber todo o andamento do procedimento”, disse Karoline, que está organizando o evento juntamente com Gabriela Debs.

O treinamento de profissionais em técnicas minimamente invasivas, como a videolaparoscopia, é cada vez maior em todo mundo, pois são cada vez menos agressivas para o paciente, reduzem o tempo de recuperação e as chances de complicação.