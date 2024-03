Agendamento virtual para o Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias termina nesta sexta-feira

O Procon-JP alerta ao consumidor de João Pessoa que tem interesse em quitar ou facilitar o pagamento de débitos através do Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias para o último dia do agendamento virtual, que ocorre nesta sexta-feira (15). O atendimento ocorre exclusivamente pelo WhatsApp 98665-0179, das 8h às 17h.

Para quem agendar, o atendimento presencial será realizado entre os dias 18 e 22 de março, no Sac da sede do Procon-JP, na Avenida Pedro I, nº 473, já com dia e hora marcados. O consumidor deve levar o comprovante de residência, os documentos pessoais e os documentos referentes à relação de consumo com o banco ou a financeira, como contratos, fatura de cartão, etc.

O Mutirão vai possibilitar ao consumidor negociar dívidas contraídas com o cartão de crédito, créditos consignados, empréstimo pessoal, cheque especial, entre outras modalidades. Mas existem exceções, a exemplo daqueles débitos que já têm bens dados em garantia, como veículos ou imóveis, e as negociações de contratos que estejam com as parcelas em dia.

Orientação – O secretário de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, Rougger Guerra, explica que o Procon-JP vai orientar e auxiliar os consumidores que quiserem participar do Programa de Negociação de Dividas e Orientação Financeira 2024 (Meu Bolso em Dia) realizado pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e bancos associados, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo País. “Vamos entrar auxiliando os consumidores que tiverem dificuldades no contato direto com os bancos que estão habilitados pelo Programa”.

Melhores condições – O titular do Procon-JP salienta que o Mutirão objetiva reestabelecer o equilíbrio do orçamento doméstico das famílias que estão endividadas. “Esta é uma forma de ajudar ao consumidor a equilibrar o orçamento doméstico e a manter o nome limpo em cadastros de proteção ao crédito. Por isso, vamos buscar as melhores condições de negociação, como a redução significativa de juros e multas, além de maior facilidade na forma de pagamento”, afirmou.

Serviço:

Agendamento do Mutirão para Negociação de Dívidas Bancárias

Data: até 15 de março;

Horário: das 8h às 17h;

Procon-JP na Sua Mão: Whatsapp (83) 98665-0179