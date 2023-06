Novorizontino x Botafogo-SP: ONDE ASSISTIR AO VIVO, BRASILEIRÃO SÉRIE B, HOJE (27/06), PALPITES, ESCALAÇÕES – BOLA ROLANDO

A partida entre Novorizontino x Botafogo-SP é válida pelo Brasileirão série B 2023. A bola rola HOJE (26/06) às 21:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A transmissão das partidas da Série B do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo. Os jogos poderão ser visto ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, ao vivo. Para Acompanhar quem transmite esta partida, veja logo a seguir. O campeonato na série B está a cada vez mais competitivo. Ao menos 10 times chegam com condições de subirem para a série A, incluindo o SPORT, CEARÁ e JUVENTUDE E ATLÉTICO-GO e outros GRANDES brasileiros.

Assim, como o público já sabe, quatro serão os times que terão acesso à serie A, e os times maiores já sonham em voltar à elite do futebol. Entretanto, não será fácil, pois os times de menor investimento tem tido cada vez mais destaque, assim como o Cuiabá, em 2020, que ganhou direito a disputar, pela primeira vez, a série A. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Novorizontino provável escalação: Jordi; Adriano, César Martins, Renato Palm; Raul Prata, Ricardinho, Marlon e Reverson; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo. Técnico: Eduardo Baptista.

Botafogo-SP provável escalação: Victor Souza; Thassio, Diogo Silva, Carlinhos e Jean Victor; Tárik, Madruga e Osman; Lucas Cardoso, Patrick Brey e Salatiel. Técnico: Adílson Batista.

PALPITES Campeonato Brasileiro Série B

19:00 Criciúma 1 x 0 CRB (MENOS DE 2,5 GOLS, AMBOS MARCAM – NÃO) 19:00 Chapecoense 0 x 1 Sport (MENOS DE 2,5 GOLS – SPORT MARCA – SIM) 21:30 Vila Nova 2 x 0 Tombense (VITÓRIA VILA NOVA – SIM , TOMBENSE MARCA – NÃO) 21:30 Novorizontino 2 x 0 Botafogo-SP (VITÓRIA DO NOVORIZONTIN – SIM MAIS DE 1,5 GOLS)

Assista Novorizontino x Botafogo-SP ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (26/06) às 21:30 hs – BRASILEIRÃO SÉRIE B

Como informado, os jogos do Brasileirão da Série B, poderão ter transmissão pelo PPV do Premiere, no GE.com, SPORTV e na BAND (A NOVIDADE DO ANO), veja a tabela de transmissão abaixo.

Canal Novorizontino x Botafogo-SP PREMIERE SIM SPORTV SIM BAND NÃO GE.com Narração ao vivo

Peculiaridades do Brasileirão Série B 2023

A Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2023 será a 47ª edição da segunda divisão do futebol brasileiro. A competição terá início em abril e será disputada até o mês de novembro, com a participação de 20 times.

Os quatro primeiros colocados da Série B garantem o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série C.

Os times que participarão da Série B em 2023 são: Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Londrina, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense e Vila Nova são remanescentes da edição passada da Série B. Atlético-GO, Avaí,

A Série B de 2023 promete ser bastante competitiva, com a presença de tradicionais clubes do futebol brasileiro como Cruzeiro, Botafogo e Coritiba, além de equipes que buscam o acesso à elite do futebol nacional, como Guarani, Ponte Preta e Avaí.

As quatro equipes rebaixadas na Série A do ano passado são Atlético-GO, Avaí, Ceará e Juventude. Já ABC, Botafogo-SP, Mirassol e Vitória conquistaram o acesso na Série C.

O formato da competição será o mesmo das edições anteriores, com a disputa em turno e returno, totalizando 38 rodadas. O time que somar o maior número de pontos ao final do campeonato será o campeão da Série B de 2023.

Assim como em todas as edições do Campeonato Brasileiro, a Série B promete muita emoção, rivalidade e disputas acirradas em busca do acesso à elite do futebol brasileiro.

